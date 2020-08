Vinales senza freni: si lancia dalla moto! Bandiera rossa!

Ci risiamo: la gara della MotoGP è stata interrotta con la bandiera rossa anche nella seconda uscita al Red Bull Ring. All'inizio del 17esimo giro, infatti, Maverick Vinales è rimasto completamente senza freni alla prima staccata.

Il pilota della Yamaha aveva già avuto delle avvisaglie qualche giro prima, ma ha provato a proseguire. Quando però si è trovato con la leva a fondo corsa alla curva 1 è stato freddissimo a lanciarsi dalla sella della sua M1 ad oltre 200 km/h, mentre la moto proseguiva la corsa contro le barriere.

L'impatto è stato violentissimo e la Yamaha del pilota di Roses è andata in fiamme, bucando anche l'airfence. Dunque, la direzione gara non ha potuto fare altro che esporre la bandiera rossa, con buona pace di Joan Mir, che con la sua Suzuki era in fuga solitaria e sembrava lanciatissimo verso la sua prima vittoria nella classe regina.

La gara ora ripartirà con la procedura di quick restart con la griglia basata sulle posizioni del 16esimo giro ed una distanza di 12 tornate.

