Viñales: “Sensazioni positive, ma c'è molto lavoro”

Maverick Vinales prova a mantenere la calma in un clima di effervescenza che si è creato in Yamaha dopo gli annunci della settimana scorsa. Lo spagnolo sarà infatti la punta di diamante della Casa di Iwata a partire dal 2021. Ma al momento il pilota è concentrato sulla stagione che sta per iniziare e oggi è sceso in pista per i test ufficiali a Sepang.

Nella prima giornata è rimasto dietro ai due portacolori del team Petronas, chiudendo con il sesto crono. Tuttavia, Vinales ha sensazioni positive ed è piuttosto soddisfatto, pur mantenendo la calma.

"Stiamo lavorando molto - afferma il pilota Yamaha - ma è difficile trarre conclusioni ora. Comunque sono contento, perché già dai primi giri mi sono trovato bene con la moto, un po’ dove siamo rimasti a Jerez. Quindi bisogna continuare a lavorare, abbiamo provato moltissime cose, ma oggi è abbastanza complicato trarre conclusioni, ma sono contento e tranquillo".

Vinales ha ammesso di aver completato un'agenda fitta: "La giornata è stata ricca di prove, ora stanno provando ad analizzare i dati. Nel quarto giro ho potuto girare sotto i due minuti e la cosa è positiva. Mi sono sentito molto bene, è mancato solamente il time attack".

Come il suo compagno di squadra Valentino Rossi, anche Vinales aveva nel box tre M1, una versione finale del 2019, la moto dei test di Valencia e Jerez e la versione 2020 con il nuovo motore: "Sabato proverò le tre moto come oggi, quindi non bisogna perdere tempo".