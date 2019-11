Viñales: “Sappiamo dove migliorare, in Malesia saremo pronti”

Maverick Viñales era stato uno dei grandi protagonisti dei test di Valencia e si è confermato anche a Jerez de la Frontera, dove la MotoGP è scesa in pista per la seconda tranche di test collettivi prima di fermarsi per la pausa invernale. Nonostante gli ottimi tempi, lo spagnolo sta cercando ulteriori miglioramenti in vista della prossima stagione e punta sulla velocità, che ancora manca alla sua M1.

La pioggia ha fatto capolino sia nella prima giornata sia a metà del secondo ed ultimo giorno di test e questo ha condizionato il lavoro di tutti i team, ma Viñales conta di rientrare in pista per un ultimo run in modo da provare la nuova moto anche in condizioni di bagnato: “Mi piacerebbe provare sull’acqua per capire come va la moto sul bagnato. Ho abbastanza chiari i punti dove la moto va migliorata e stiamo lavorando sodo per questo. Proverò a scendere in pista con la pioggia, quindi vedremo se fare almeno due run sul bagnato. Si vede molto più potenziale in questa moto nuova, ma come sempre, nei test è un discorso ed in altre piste sarà un altro”.

Il pilota Yamaha afferma infatti che i test, per quanto siano indicativi delle forze in campo, non possono essere considerati particolarmente attendibili e saranno le gare a dare le risposte: “Il feeling è buono ed i tempi vanno bene, ma dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando al massimo e diamo molti dati a Yamaha per lavorare durante l’inverno. Ora abbiamo due mesi prima di Sepang, in cui potrò migliorare anche il mio stile di guida ed arriverò pronto in Malesia. Non so se sarà il miglior posto per metterla alla prova, perché siamo andati molto veloci. Ma le cose saranno più chiare a Losail, in Qatar”.

Alla M1 manca ancora velocità, ma nel complesso Maverick Viñales è soddisfatto dei passi avanti. È comunque cauto e aspetta più gli ultimi test di marzo in Qatar che non quelli di Sepang per capire il reale potenziale della sua moto: “La seconda metà di stagione è stata buona, molto regolare e abbiamo finito i test con fiducia. La moto nuova è simile a quella vecchia, che ha un buon potenziale, e questo è importante. La mia richiesta principale è che vada un po’ più veloce e su questo aspetto stiamo lavorando sodo per migliorare. In Malesia faremo un altro passo in avanti. La moto funziona e si è visto in molte gare, bisogna solo trovare il modo di farla funzionare”.

Informazioni aggiuntive di Lewis Duncan