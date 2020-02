Vinales: "Rinnovare con Yamaha non è stata una decisione facile"

Maverick Vinales sembrava essere uno dei pezzi pregiati del mercato piloti di MotoGP in vista del biennio 2021-2022, invece, a sorpresa, ha annunciato pochi giorni fa il rinnovo biennale con Yamaha. Per le prossime due stagioni il pilota di Roses rimarrà con il team ufficiale di Iwata.

Oggi Maverick è apparso molto sereno alla presentazione del team ufficiale Yamaha di MotoGP, avvenuta questa mattina in un box della pit lane del Sepang International Circuit in Malesia. Nella conferenza stampa fatta poco dopo la cerimonia di presentazione delle moto, lo spagnolo non ha nascosto di aver trovato difficoltà nella decisione che lo ha portato a rinnovare con il team di Iwata.

"Il mio rinnovo? Non è stata una decisione semplice. Dovevo chiarire numerosi punti. Sulla Yamaha negli anni precedenti non mi sono sentito a mio agio, ma poi le cose sono cambiate. Ho sentito tanto supporto negli ultimi mesi, dopo la sosta estiva. E anche io ho fatto un salto in avanti in mentalità e positività. Abbiamo ottenuto ottimi risultati. E' stato difficile, ma rimango in un grande team. Io mi trovo molto bene nella squadra, c'è un gran bel clima, mi piace correre con loro ed è la cosa più importante. Questa è una delle cose più importanti che mi hanno spinto a rimanere in Yamaha".

In questi mesi sei stato cercato da altri team ufficiali?

"Devo dire che non sono stato molto coinvolto nelle trattative. Ha lavorato molto il mio entourage. Io mi sono concentrato soprattutto nel migliorare me stesso. Poi quando è arrivato il momento di decidere, ho preso una decisione. Per me era molto importante avere attorno il 'mio' team. Ora ho attorno persone che capiscono davvero ciò di cui ho bisogno e comunichiamo nella maniera migliore. Nel 2019 si è formato questo team emi sono trovato molto meglio".

Sei preoccupato della pressione che potresti avere sulle spalle da questa stagione?

"Mi piacere avere la pressione, dover fare le cose. Sono contento di avere pressione da Yamaha perché posso essere molto preciso in quello che chiedo, in modo tale da avere una moto che più si avvicina alle mie richieste e poter giocarci la vittoria. Negli anni passati è accaduto che avessimo problemi a inizio gara e in quel modo non siamo riusciti a giocarci la vittoria. Ora stiamo facendo le cose nel modo migliore e la pressione mi rende più pronto, forte e motivato".

Quanto pensi al fatto di avere al tuo fianco Valentino per l'ultima stagione e che, nel 2021, avrai Quartararo?

"Non sto affatto pensando che questo sarà l'ultimo anno di Valentino al mio fianco e che dal prossimo avrò Quartararo. Sto guardando molto a me stesso, perché sto lavorando sodo per migliorarmi. Noi vogliamo lottare per vincere il titolo. Ma penso a me stesso, non certo a chi è il mio compagno di squadra".

Pensi che per voi possa essere fondamentale avere una M1 ancora forte sul giro secco?

"Fortunatamente anche negli anni passati sul giro secco in Qualifica siamo spesso stati molto forti. Nel giro secco siamo sempre stati forti. Il problema è quando non abbiamo l'opportunità di partire in prima fila, perché dobbiamo superare tanti piloti. Specialmente nel primo giro di gara. Se vogliamo vincere il campionato dobbiamo essere veloci anche in Qualifica per poi non complicarci la vita in gara".

Quanto pensi sia necessario per voi far vedere subito il potenziale della vostra moto nei test pre-stagionali?

"Non mi interessa affatto essere il più veloce nei test. A me interessa essere ben preparato per la prima gara in Qatar. Essere davanti a tutti nei test non conta assolutamente niente. E' importante preparare noi stessi, avere le massime opportunità di essere veloci, andare forte con o senza grip. Il mio risultato a fine giornata nei test non mi interesserà affatto, che sia primo, quinto o sesto. E' importante concentrarsi sulla prima e sulla seconda parte di gara in Qatar. Sappiamo che dopo il decimo giro sarà molto importante essere competitivi".