Vinales resta senza capo tecnico fino a domenica

Le voci riguardo alla positività al COVID-19 del capo tecnico di Vinales, Esteban Garcia, sono emerse all'inizio della settimana, in vista del round di apertura della stagione 2021 della MotoGP.

Vinales ha confermato che il primo test a cui è stato sottoposto Garcia si è rivelato "reattivo" - questo significa che il risultato non conta - ma che poi è risultato negativo ad un successivo test svolto mercoledì.

Nonostante questo, Garcia dovrà rimanere in quarantena nel suo hotel almeno fino a sabato, lasciando Vinales senza il suo capo tecnico nel box almeno fino al giorno della gara.

Tuttavia, il pilota della Yamaha sembra rilassato sulla questione ed è fiducioso che Garcia sia in grado di sostenerlo anche lavorando dalla sua camera di hotel nelle giornate di domani e di sabato.

"No, non proprio", ha detto Vinales quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se le voci sulla positività del suo capo tecnico fossero vere.

"Esteban non è risultato positivo o negativo, penso che il termine corretto sia reattivo. Ha fatto un altro test ieri ed è risultato negativo, ma dovrà rimanere in questo COVID hotel almeno fino a sabato".

"Dunque, arriverà il 28, in tempo per la gara, ma comunque siamo tutti collegati. Pe noi non è un problema, perché sappiamo che Esteban ci sosterrà dall'hotel. Poi abbiamo fatto molti giri nei test, quindi non abbiamo molte cose da provare".

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo solo bisogno di capire alcune cose in pista, come essere più veloci e come esserlo con il serbatoio pieno. Non ci sono molte cose da fare. E' un peccato, ovviamente, perché non abbiamo la squadra al completo, ma almeno siamo tranquilli perché è negativo e il resto della squadra sta bene".

La squadra ufficiale Yamaha è già stata colpita dal COVID-19 in diverse occasioni nella passata stagione, con diversi membri del lato del box di Vinales che hanno perso delle gare nella seconda parte della stagione a causa del virus.

Anche l'ex compagno di Vinales, Valentino Rossi, ha perso due gare nel 2021 quandi è risultato positivo al COVID-19 dopo il GP di Francia. La speranza però è che ora le infezioni possano ridursi sensibilmente, visto che le autorità del Qatar hanno offerto entrambe le dosi del vaccino al paddock della MotoGP.