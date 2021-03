Vinales: “Penso che stiamo andando nella direzione giusta”

Dopo cinque giornate di test in Qatar, tre piloti Yamaha si sono dimostrati tra i più solidi. Anche se Jack Miller è stato il più veloce con la Ducati sul giro secco, Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli hanno mostrato un ritmo migliore.

Nel caso dello spagnolo, è consuetudine vederlo davanti nei test, favorito dal livello di grip senza la presenza di altre classi. Questa situazione è chiara da quando è approdato in Yamaha nel 2017, ma poi il campionato è sempre stato un’altra storia.

In Yamaha confidano nel fatto di aver corretto la mancanza di trazione della moto senza penalizzare il passo in curva. Al momento, in Qatar sembra che sia stato così. Il dubbio che resta è se la situazione resterà uguale quando la MotoGP correrà dopo Moto2 e Moto3, che lasceranno la gomma sull’asfalto.

“Credo che la direzione sia giusta, abbiamo lavorato bene, con calma – ha affermato Vinales in Qatar – non abbiamo provato troppe cose, abbiamo provato cose in generale. Alla fine, penso che capiamo abbastanza bene dove siamo al momento e dove dobbiamo andare. Dobbiamo migliorare la partenza e alcune cose sulla moto. Quest’anno il comportamento della moto è piuttosto buono, si guida bene anche con il pieno di benzina e questa cosa p molto importante. Per il resto della stagione non lo so. Al momento penso che siamo ad un buon livello, quindi dobbiamo continuare a rimanere concentrati su questa cosa e vedremo dopo la prima gara dell’anno dove saremo”.

Il catalano arriva alla gara inaugurale con fiducia, ma fino a che non si spegnerà il semaforo il prossimo 28 marzo a Losail non potrà verificare il reale stato della M1: “Sono a un 70% di fiducia. Per essere al 100% bisogna vederlo al gran premio. Non bisogna essere né troppo né poco illusi. Bisogna lavorare sodo durante il fine settimana di gara per avere il miglior setup quando la pista scivola. Stiamo girando molto veloce, anche con il caldo, e questo mi lascia positività”.

Vinales alla fine ha provato il telaio 2021 che non ha utilizzato nelle prime giornate di test e con cui è riuscito ad andare veloce: “Ho fatto il mio ultimo run con il nuovo telaio e mi sono sentito comodo già dal primo giro, questo è sempre un buon segnale. Inoltre, i tempi sul giro vengono fuori abbastanza facilmente e questo è un altro segnale positivo. Dopo i test le mie sensazioni sono buone”.

Il pilota Yamaha è stato uno dei primi a ricevere il vaccino contro il Covid-19, lo stesso venerdì prima di rientrare a casa. Vinales non teme una reazione: “Ci hanno vaccinato, abbiamo avuto l’opportunità di ricevere la prima dose e ringrazio per l’opportunità. A casa ho gente anziana, mia moglie, e avere l’opportunità di vaccinarmi è stato importante. Torno a casa, ci lasciano tornare, la seconda dose verrà somministrata fra due settimane. Credo che avverrà tra le due gare. La cosa principale è la salute, se ci sono effetti secondari, riposeremo in hotel, c’è tempo. Siamo sempre in giro e non voglio essere io la persona che porta il Covid”.

