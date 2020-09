Viñales: “Passo dal battere record ad essere un tappo in gara”

Dopo aver conquistato la pole position il sabato, Maverick Vinales affermava che qualsiasi pilota avrebbe potuto vincere la gara. Le quattro M1 hanno monopolizzato in qualifica le prime posizioni della griglia di partenza e la minaccia principale sembrava l’arrivo di qualche Ducati in partenza.

I peggiori scenari si sono realizzati, lo spagnolo è partito nuovamente male ed è stato sorpassato da Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Jack Miller. Al settimo giro è stato anche sopravanzato da Fabio Quartararo, che è poi caduto poco dopo.

Ma la situazione non è migliorata, anzi. Anche se il rendimento dell’australiano del team Pramac è calato con il passare dei giri, sia Joan Mir sia Alex Rins hanno sferrato l’attacco sul pilota Yamaha, che ha tagliato il traguardo in sesta posizione e senza essere mai stato nella posizione di poter lottare per la vittoria.

Al termine della gara, Vinales ironizza: “Sabato ho fatto il record della pista e domenica non so andare in moto? Passo dal battere record ad essere un tappo per gli altri piloti. È difficile, perché nelle prove sono sempre fra i primi tre ed in gara mi sorpassano tutti perché la moto non va”.

Vinales non ha ancora una spiegazione per quanto successo, ma scarta l’idea delle gomme: “Non penso che il problema fossero le gomme, credo che sia una questione di moto. Non so cosa sia successo, perché in prova sono stato veloce con la dura posteriore. È la stessa sensazione che ho in altre gare”.

“È come se guidassi sul ghiaccio con la gomma posteriore – prosegue lo spagnolo – a Jerez è successa la stessa cosa. La telemetria dice che la posteriore pattina. È la dinamica che ho con Yamaha, nelle prove posso dare il massimo, ma in gara le cose non vanno. Con il pieno di carburante e poco grip è praticamente impossibile guidare. Quando sono dietro a qualcuno non riesco a guidare, me li trovo a metà curva”.

Il problema si ripete e Vinales comincia a disperarsi: “È sempre la stessa cosa da 30 gare. È molto difficile restare motivato da pilota. Devo cambiare il mio stile di guida 70 volte in un weekend, il problema è che non ci danno alcuna spiegazione”.