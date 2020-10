Vinales: "Ogni volta che esploriamo nuove strade, va male"

Dopo la gara, prima di rispondere a qualsiasi domanda, lo spagnolo ha chiesto scherzosamente che gli venisse riconosciuto di aver fatto una grande partenza a Motorland Aragon, che gli ha permesso di arrivare alla prima curva in testa al gruppo.

Dopo un grande avvio, Vinales è rimasto al comando fino a quando non lo ha superato Alex Rins, che lo ha sfilato senza grosse difficoltà all'ottavo giro.

"In quel momento ho capito che la vittoria sarebbe stata impossibile. Il grip della gomma posteriore ha iniziato a calare molto, soprattutto sul lato sinistro" ha riassunto Vinales, che ha tagliato il traguardo quarto, a 2"8 dal vincitore Rins, ma a soli due decimi dal secondo posto di Joan Mir.

Chiunque abbia iniziato la gara con l'aspirazione di vincerla e non è nemmeno riuscito a salire sul podio, dovrebbe considerarlo un risultato negativo. Tuttavia, l'instabilità che prevale in questo Mondiale ha fatto sì che il pilota della Yamaha abbia ridotto il suo svantaggio a soli 12 punti dal leader, che ora è Joan Mir. A metà strada da entrambi, quindi a -6, c'è invece Fabio Quartararo.

In vista delle ultime quattro gare, il pilota di Roses vuole limitare al minimo gli esperimenti. Anzi, chiede alla Yamaha di provare a rendere ancora più solidi i punti di forza della M1.

"Questa volta Suzuki e Honda erano migliori. I nostri punti deboli non saranno migliorati, ma lo saranno quelli forti. Ogni volta che esploriamo nuove strade, le cose vanno male. Non siamo riusciti a trovare più grip al posteriore in tre anni e quindi dobbiamo concentrarci sull'anteriore della moto" ha aggiunto il #12.

Riguardo alla corsa al titolo, non ha alcuna intenzione di chiamarsi fuori, anche se dovrà andare all'attacco: "Se riuscirò a vincere tutte le gare che mancano, ci proverò. Non ho niente da perdere".