Viñales: “Nel box mi dicono che è tutto ok, ma non è così"

Il Gran Premio di Catalogna di Maverick Vinales è stato piuttosto sofferto, dall'on-board camera della sua M1 si vede coma alla prima curva lo spagnolo, che partiva dalla quinta casella, è stato risucchiato nel traffico ed è finito nelle retrovie. Il vincitore di Misano era 14esimo e si è visto impotente, incapace di superare gli avversari che aveva davanti a sé.

Alla fine, il catalano ha tagliato il traguardo in nona posizione, a 7.4 secondi dal vincitore Fabio Quartararo, dopo aver girato anche in 16esima posizione. Quanto avvenuto è stato lo stesso delle prove precedenti, che non sono andate come voleva lui. Per Vinales, il grande problema di Yamaha è la mancanza di velocità, un handicap che diventa sempre maggiore quando non si è in grado di essere tra i primi alla prima curva.

Lo spagnolo, ora terzo nella classifica generale a 10 punti da Joan Mir ed a 18 dal leader Fabio Quartararo, commenta la sua gara: "Niente va come previsto. Perdo molte posizioni in partenza, soprattutto nella seconda parte dello start. Il problema principale è che non posso superare quando sono dietro a qualcuno. Abbiamo provato molte cose sulla moto, forse troppe. Arriviamo alla gara senza sapere cosa scegliere, ma quando non fai bene il tuo lavoro, questo è il risultato".

"Passo dal vincere a fare queste gare disastrose. Questo mi fa andare fuori di testa, non capisco niente. È molto difficile da digerire, perché partendo quarto o quinto, non servirà a nulla ciò che farai in gara".

Le immagini della televisione hanno mostrato chiaramente la mancanza di accelerazione della sua M1 nei primi metri fino alla prima curva. Lì per lui si è concluso tutto: "Mi sono trovato in un imbuto che non immaginavo. Quando ho inserito la quarta, Mir mi ha superato come un aereo. Ho fatto le stesse cose della settimana scorsa, questa moto non dà di più. Quando inserisci la quinta e la sesta, non va. Anche con la scia, le moto che ti precedono sono più rapide. Un'altra cosa è quando giri da solo in fuga".

Vinales prosegue: "Nel box mi dicono che è tutto ok, ma non è così. A Barcellona, dove non avevamo girato, abbiamo iniziato con la configurazione di Misano. Poi abbiamo provato a cambiare le cose per migliorare, ma abbiamo perso la direzione".