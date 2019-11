Vinales: "Nel 2018 ho vinto a Phillip Island. Sono motivato"

Maverick Vinales ha ancora l'amaro in bocca per aver perso la lotta per il podio contro Andrea Dovizioso sul tracciato di Motegi, sede del Gran Premio del Giappone, ma in questo weekend avrà l'opportunità di rifarsi immediatamente.

La MotoGP sta per affrontare il terzultimo appuntamento del Mondiale 2019 e lo farà a Phillip Island, Gran Premio d'Australia. La pista ha caratteristiche tali da esaltare le doti delle moto che prediligono la percorrenza in curva, dunque sulla carta dovrebbe essere un vero e proprio terreno di caccia per le Yamaha.

"Siamo stati protagonisti di un fine settimana positivo in Giappone, ma sfortunatamente non è stato sufficiente per portare a casa un altro podio. Ora siamo in Australia. Mi piace molto il tracciato di Phillip Island, ho grandi ricordi su questa pista".

Sì, perché nel 2018 Maverick riuscì a portare a casa una delle poche vittorie conseguite negli ultimi anni dalla Yamaha. Anche quest'anno il suo principale obiettivo sarà sempre il medesimo: replicare la vittoria dello scorso anno e continuare nella crescita della M1 in vista della prossima stagione.

"Uno di questi è la gara dello scorso anno, quando vinsi la corsa. Questo è davvero molto motivante. Il team sta lavorando davvero duro, dunque cercheremo di essere ancora competitivi in questa stagione per cercare di lottare ancora una volta per le posizioni di vertice".