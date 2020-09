Vinales: “In gara può vincere qualsiasi Yamaha”

Maverick Vinales scatterà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino, conquistando la prima posizione con un tempo stratosferico. Lo spagnolo infatti ha battuto il record assoluto della pista di Misano, che apparteneva a Jorge Lorenzo, quando nel 2018 ha fatto segnare il giro più veloce con la Ducati. Ma il pilota Yamaha si era dimostrato costante già nelle prove libere, andando così a prendere la seconda pole position della stagione e frantumando il record del connazionale.

Dopo tre gare fuori dal podio, Vinales avrà domani l’opportunità di lottare per la vittoria: “Sono state due giornate perfette, ci siamo trovati bene già dalla prima sessione di prove libere. Il tempo è stato spettacolare, siamo riusciti a fare tutto. Le Yamaha vanno molto forti e domani ci sarà da divertirsi, perché può vincere qualunque delle quattro M1. Non mi importa il risultato, proverò solo a dare il massimo. Conosciamo il nostro potenziale, dobbiamo solamente capirlo bene ed esprimerlo”.

Anche se le quattro Yamaha hanno monopolizzato le prime quattro posizioni della griglia di partenza, il portacolori del team ufficiale non esclude nessun in vista della gara: “Le Yamaha sono molto forti, ma lo sono anche le Suzuki. Guardando i tempi, non credo che le Ducati restino fuori. La gara è sempre diversa, cambia il grip”.

Questo risultato arriva dopo i problemi accusati da tutte le Yamaha nel doppio appuntamento in Austria, al Red Bull Ring. A Misano la situazione sembra essersi capovolta: “Quando sono arrivato qui ho notato che la pista ci calzava perfettamente. Anche in Austria andavamo forti, ma non sono partito dalla prima fila per un errore. Abbiamo avuto qualche problema, ma eravamo in una buona posizione. Abbiamo un buon livello e bisogna continuare così. Non si devono fare grandi cambi”.

Le moto di Iwata si sono adattate meglio di tutti alle buche rimaste dopo i lavori svolti per posare il nuovo asfalto sul circuito di Misano: “Non ho una spiegazione, possiamo anche spingere sulle buche. Non so se abbiamo un vantaggio, ma sento che quando ci passo sopra la moto va bene. Ad ogni modo, bisogna portare la moto al limite”.

Vinales offre la propria opinione anche riguardo il nuovo sistema di comunicazione con i piloti che si è iniziato a provare in MotoGP: “Lo vogliamo provare martedì, sarà un test importante. Può essere buono se non porta fastidi al pilota. A volte è difficile vedere le bandiere. In Formula 1 è ottimo ascoltare ciò che dicono i piloti, a volte non ti rendi conto di ciò che succede se si è in settori diversi”.

Infine lo spagnolo ha parlato delle novità che potrebbero essere portate da Yamaha a Barcellona, ma senza sbottonarsi troppo: “Non so quali componenti nuove abbiamo. Ma dobbiamo concentrarci sul momento attuale. Il team si merita che io faccia una buona gara”.