Viñales: “Impossibile lottare con Suzuki, possiamo solo pregare"

Una settimana fa, nella prima delle due gare disputate a MotorLand Aragon, Maverick Vinales ha tagliato il traguardo in quarta posizione, a meno di tre secondi dal vincitore Alex Rins e come miglior pilota Yamaha. Sette giorni dopo, lo spagnolo è passato sotto la bandiera a scacchi in settima posizione, con un distacco di più di 14 secondi da Franco Morbidelli, che ha vinto con una M1 che teoricamente è anche meno evoluta rispetto alla sua. Oltre a ciò, lo spagnolo è stato più lento di quattro secondi rispetto a domenica scorsa, mentre Morbidelli ha vinto con sette secondi di vantaggio su Rins.

La confusione in Yamaha è talmente evidente che Vinales sembra essersi rassegnato a smettere di lottare per il titolo contro Joan Mir, leader e grande favorito. Ora si concentra nel concludere la stagione, che vedrà a Portimao il suo ultimo appuntamento, come miglior pilota Yamaha nella classifica generale.

Vinales rivela che aveva già avvisato Yamaha durante l'inverno sui problemi trovati sulla moto di quest'anno e che aveva anche previsto ciò che in questo momento condiziona sia lui sia Fabio Quartararo: "Stavolta non abbiamo avuto nemmeno un po' di grip, ma avevo tante vibrazioni. Sono contento di aver finito in questo modo, date le circostanze. L'obiettivo di rosicchiare qualche punto a Fabio è stato raggiunto. Voglio concentrarmi su questo".

Il pilota del team Yamaha Factory in questo momento non si vede in lotta con le Suzuki. Al momento è terzo in classifica a 19 punti da Mir: "È impossibile lottare con Suzuki per il titolo, non abbiamo armi. Possiamo solo pregare per avere la miglior moto possibile a Valencia. Sono ad un altro livello. La loro moto è più veloce in ingresso di curva, ha un passo maggiore e fa meno metri. Tutto questo è impossibile da recuperare solamente aprendo il gas".

Tuttavia, Maverick Vinales afferma che le difficoltà incontrate sia da lui, sia da Valentino Rossi sia da Fabio Quartararo, che dispongono della versione 2020 della M1, non lo colgono di sorpresa: "In Malesia, durante i test invernali, ho detto alcune cose che stanno succedendo ora. Però ognuno fa la sua scommessa. Io dico loro ciò che penso, ma alla fine lavoro per Yamaha".