Vinales: "Il secondo posto frutto del mio errore al primo giro"

Maverick Vinales sembra essere abbonato al secondo gradino del podio di Jerez. Il pilota della Yamaha, infatti, aveva concluso la prima gara della stagione alle spalle di un imprendibile Fabio Quartararo ed oggi il risultato si è replicato anche se per Maverick quella odierna è stata un corsa certamente più complicata.

Lo spagnolo ha compromesso ogni possibilità di lottare con Quartararo al termine del primo giro, quando è andato lungo all’ultima curva nel tentativo di beffare il francese, ed una volta tornato in traiettoria si è trovato alle spalle di un Valentino Rossi davvero ostico da superare.

Maverick ha mostrato inizialmente un passo decisamente più rapido di Vale, me verso metà gara ha accusato un calo di performance che l’ha allontanato dal “Dottore” per poi recuperare nello stint finale e riuscire ad avere la meglio su Rossi soltanto nei giri conclusivi.

Giunto davanti ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Vinales ha voluto sottolineare come proprio l’errore al primo giro sia stato determinante per impedirgli di lottare ad armi pari con Quaratararo.

“Ho fatto una bella gara, ma non potevo fare di più. Purtroppo ho commesso un errore al primo giro quando ho tentato di passare subito in testa e mi sono trovato dietro Valentino che è un ottimo staccatore. A quel punto ho iniziato ad accusare un surriscaldamento delle gomme”.

Dal secondo giro in poi per Vinales è stata una gara in salita. Maverick ha affermato di aver patito particolarmente il caldo una volta che si è trovato ad inseguire la moto gemella di Rossi.

“Ho sofferto molto il caldo, soprattutto dal quinto giro sino a dieci dalla fine. Ero molto vicino a Valentino e non riuscivo nemmeno a respirare. E’ stata dura e quando sono riuscito a superarlo ho avuto modo di respirare un po' di aria fresca”.

Le temperature elevate non hanno influito solo sul corpo di Vinales ma anche sulle gomme della sua Yamaha. Maverick ha candidamente ammesso di aver lottato con il surriscaldamento delle Michelin sino a quando non ha trovato la mappatura ideale.

“I primi giri ne avevo di più perché ho attaccato subito Quartararo, ma poi quando sono finito dietro a Valentino non sono riuscito a superarlo. Ho avuto qualche difficoltà nella gestione gomme ed ho dovuto lavorare molto con le mappe. Fortunatamente nel finale sono riuscito a risalire e girare anche su tempi competitivi”.

Con Marquez fuori dai giochi, in attesa del probabile ritorno a Brno, l’attuale padrone del campionato è Fabio Quartararo. Il francese oggi ha messo in mostra una prestazione clamorosa, guidando su un altro livello sino a vantare oltre 8 secondi di vantaggio sugli inseguitori.

Che un pilota del team Petronas stia davanti ai due Yamaha ufficiali non è certamente un buon segnale, ma Vinales vuole sfruttare questo momento per spronare ulteriormente la propria squadra a fare meglio.

“Penso che le prestazioni mostrate da Quartararo ci debbano servire da stimolo per continuare a lavorare ancora più duramente”.

“Fabio è senza dubbio il favorito dopo aver vinto le prime due gare della stagione. Noi dobbiamo lavorare e migliorare per essere molto più competitivi. Fortunatamente adesso arriveranno i tracciati di Brno e del Red Bull Ring che mi piacciono molto. Dovrò cercare di essere più forte su quelle piste”.

