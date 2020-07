Vinales: “Il passo è migliorato, ho buone sensazioni”

Maverick Vinales chiude il venerdì da dominatore, suo è il miglior tempo della classifica combinata dopo le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Andalusia. Il pilota Yamaha, in testa al mattino e quinto il pomeriggio, ha mostrato un gran passo e questo fa di lui il favorito per il resto del weekend.

Dopo lo stoico secondo posto di domenica, ottenuto nonostante una scelta errata di gomme che lo ha messo in difficoltà nelle ultime fasi di gara, lo spagnolo ha iniziato il secondo fine settimana della stagione con ottime sensazioni, forte del grande risultato dello scorso weekend: “Sicuramente la gomma morbida ha più potenziale, ma nel pomeriggio abbiamo lavorato in ottica gara, soprattutto con asfalto scivoloso. Quindi credo che la media al posteriore sia la scelta giusta per capire come si comporta la moto in queste condizioni. Abbiamo anche lavorato con la gomma dura all’anteriore. Sento comunque che c’è stato un miglioramento dallo scorso weekend a questo”.

Correre sulla stessa pista è sicuramente un vantaggio in termini di dati e Vinales sembra sfruttarlo pienamente. A fine giornata racconta le proprie sensazioni, soddisfatto anche dei miglioramenti fatti a distanza di pochi giorni: “È andata abbastanza bene, sono molto contento perché alla fine abbiamo fatto una buona seconda sessione soprattutto con la gomma usata, quindi migliorando quello che si doveva migliorare la mattina. Per me questo venerdì è meglio della settimana scorsa, abbiamo migliorato il passo. Se non ricordo male, nelle FP2 della settimana scorsa ho fatto 38.6 con gomma usata, invece oggi sono sceso a 38.1, quindi il passo è veramente più veloce”.

Siamo però solo al venerdì e ci sarà del lavoro da fare per arrivare pronti alla gara, che non sarà facile. Oltre al grande caldo, Vinales dovrà confrontarsi con avversari che non hanno intenzione di restare a guardare e cercheranno di fermare la Yamaha, che sul passo sembra essere in vantaggio rispetto agli altri: “Per il momento siamo quattro o cinque piloti davanti. Abbiamo lavorato molto oggi, soprattutto sul primo e terzo settore, quindi sono molto soddisfatto del passo in avanti importante. È migliorata anche la situazione nelle curve in cui avevamo qualche difficoltà”.

Ciò che forse manca alla Yamaha per poter essere completa è la velocità di punta, ma ad Iwata si sta lavorando anche su questo aspetto, seppur non durante i fine settimana di gara: “Ci lavoreremo nel prossimo test e abbiamo bisogno di differenti mappe elettroniche, quindi durante il weekend di gara non c’è tempo, dobbiamo lavorare su altri aspetti. Credo che avremo un altro test a Misano e proveremo a migliorare questo strumento”.

