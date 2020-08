Vinales: “Ho ancora dolore alla spalla infortunata quest’inverno”

Nelle due gare disputate a Jerez, Maverick Vinales è rimasto alle spalle di Fabio Quartararo ed in classifica è secondo a dieci punti dal francese. Fino ad ora, lo spagnolo del team Factory Yamaha non ha potuto contrastare il dominio del pilota del team Petronas, che questo venerdì a Brno è stato di nuovo il più rapido.

Vinales ha concluso la giornata in quinta posizione, ad un solo decimo dal francese, dopo una caduta avvenuta nei primi minuti della sessione mattutina. Subito dopo aver colpito l’asfalto, il pilota Yamaha si è portato la mano sulla spalla destra, un gesto che ha fatto pensare al peggio ma che si è poi rivelato solo uno spavento. Lo spagnolo però ha rivelato: “Ho la spalla infortunata da qualche mese, dalla caduta in motocross che è avvenuta durante l’inverno. Quando colpisco la spalla o il bacino, mi fa male”.

Nonostante la sua non sia stata la giornata migliore, si è mostrato discretamente soddisfatto del lavoro svolto e del passo avuto su una pista che i piloti hanno trovato in condizioni delicate, sia per mancanza di grip sia per eccesso di buche: “In gara sarà importante essere costanti con le gomme. È complicato andare veloci qui con la M1, perché non possiamo stare troppo piegati dato che è pieno di buche”.

“L’obiettivo comunque è salire sul podio, poi vedremo se ci sarà l’occasione di vincere. Non penso a Quartararo, mi concentro su di me. Abbiamo la possibilità di lottare per il titolo ed approfittarne dipende solo da noi. Per quanto riguarda domenica, sono ottimista perché credo che la moto abbia del potenziale, anche se bisogna continuare a lavorare per tirarlo fuori. La gomma è difficile da capire, ma penso che abbiamo il modo di risolvere questo problema”.

