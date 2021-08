Vinales è già a Misano: cresce l'attesa per il test Aprilia

Dopo aver chiuso frettolosamente il suo rapporto con Yamaha solo dieci giorni fa, Maverick Viñales guiderà per la prima volta questo martedì sulla sua nuova moto, la RS-GP del team Aprilia, con cui ha raggiunto un accordo per correre nel 2022, con un'opzione per un altro anno, e con cui ha stipulato di competere nelle restanti gare della stagione corrente.

A tal fine, Viñales si è già con la sua giovane famiglia a Riccione, la città turistica sul mare Adriatico vicino al circuito di Misano, come ha spiegato sui social media.

Dalla nascita di sua figlia Nina alla fine di maggio, Maverick non si è mai separato dalla sua famiglia, che lo ha accompagnato alle gare in Austria e sarà il suo principale supporto ai Gran Premio nella sua nuova avventura con Aprilia.

Maverick avrà due giorni di test privati a Misano, dove, oltre al catalano, ci saranno collaudatori Dani Pedrosa (KTM), Stefan Bradl (Honda) e Michele Pirro della Ducati, il team che ha affittato il circuito.

Maverick inizialmente avrebbe voluto che il collaudatore Andrea Dovizioso fosse con lui al test per permettergli di fare un primo passo più sicuro sulla RS-GP, ma l'imminente accordo con Yamaha ha messo fine al rapporto del forlivese con Aprilia.

Giovanni Mattarollo, membro del test team Aprilia, sarà l'ingegnere di pista con cui Maverick lavorerà nei due giorni sulla pista adriatica, e non sarà fino alla fine dei test che si deciderà se Mattarollo diventerà il nuovo capo meccanico sulla #12, o lo spagnolo opterà per un'altra soluzione in una posizione cruciale per qualsiasi pilota.

Debutto ad Aragon

Dopo essere stato sospeso dalla Yamaha, Vinales non ha corso nella seconda gara in Austria, e successivamente ha interrotto il suo rapporto con il marchio giapponese proprio prima del Gran Premio di Gran Bretagna. Pertanto, dopo due gare d'assenza, il pilota di Roses dovrebbe rientrare al Gran Premio d'Aragon, che si svolgerà dal 10 al 12 settembre.

Il catalano sostituirà Lorenzo Savadori, che si è infortunato nella prima gara in Austria ed ha saltato la seconda, cercando di rientrare in quella di Silverstone, dovendosi però fermare dopo la giornata di venerdì perché la sua caviglia non era ancora nelle condizioni migliori.

Savadori tornerà quindi ad avere il ruolo di tester fino al termine della stagione, mentre Maverick subentrerà come pilota titolare accanto al suo buon amico Aleix Espargaro, che ieri ha conquistato il primo podio per l'Aprilia nell'era della MotoGP, dimostrando che la RS-GP ora è pronta a lottare con i migliori.