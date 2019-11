Viñales cerca il riscatto: “Sepang è complicata ma siamo pronti”

Il Gran Premio d’Australia non è terminato come sperato per Maverick Viñales, caduto all’ultimo giro mentre tentava di sorpassare Marc Marquez, poi vincitore della gara. Ma il pilota Yamaha ha già archiviato l’appuntamento di Phillip Island ed è proiettato verso Sepang. In Malesia, teatro del penultimo weekend della stagione, lo spagnolo cercherà il riscatto in termini di risultati.

Se infatti lo zero accumulato in Australia ha pesato, per quanto riguarda le prestazioni, Viñales è fiducioso alla luce dei grandi progressi fatti da inizio stagione. L’alfiere Yamaha ha tenuto testa all’imprendibile Marquez domenica scorsa ed anche nei precedenti appuntamenti si è dimostrato competitivo, con grandi possibilità di vittoria. La moto è migliorata e lo spagnolo ne è soddisfatto, pur sapendo che i passi in avanti da fare sono ancora molti.

Viñales pensa al Gran Premio della Malesia con ottimismo sul fronte tecnico: “Siamo stati molto competitivi lo scorso weekend a Phillip Island ed abbiamo sfruttato la gara per imparare. Il consumo della gomma è stato buono, così come il mio passo. La moto ha lavorato bene e la squadra ha fatto un gran lavoro per tutto il fine settimana, quindi siamo pronti per lottare di nuovo in Malesia”.

Se Phillip Island è stata caratterizzata da freddo e vento (che ha costretto alla cancellazione delle qualifiche il sabato pomeriggio), il clima malese sarà l’opposto. Caldo e umidità accoglieranno i piloti, ma il pilota catalano è pronto, forte anche del fatto che proprio a Sepang ha ottenuto buoni riscontri durante i test invernali con questa moto: “Sarà un appuntamento completamente diverso. Le temperature a Sepang sono sempre molto alte e questo aggiunge difficoltà, ma siamo pronti. Abbiamo fatto dei buoni test su questa pista quest’inverno ed ultimamente mi sento bene sulla moto, quindi proveremo a lottare ancora una volta per le prime posizioni”.