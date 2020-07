Vinales: “Al sesto giro già non avevo più la gomma anteriore”

La giornata di Maverick Vinales si è conclusa in maniera positiva, ma avrebbe potuto essere molto diversa. Il pilota Yamaha ha dominato nei primi giri, ma è stato poi superato da Marc Marquez, che si è portato al comando. Il pilota Honda però è stato protagonista di un largo ed è rientrato in pista in 17esima posizione.

Con Marquez lontano, gli avversari di Vinales erano Fabio Quartararo e Jack Miller, ma nella seconda metà di gara si è aggiunto nuovamente Marquez, autore di una grande rimonta dal fondo. Tuttavia, a due giri dal termine, quando Maverick era secondo ed in crisi insidiato dal campione del mondo in carica, quest’ultimo è finito a terra e la gara ha preso una piega diversa per l’alfiere Yamaha.

Vinales aveva gli occhi puntati addosso per aver fatto una scelta diversa dal resto della griglia, decidendo di montare una gomma morbida anche all’anteriore mentre tutti gli altri avevano optato per la dura. Alla fine della gara ha spiegato la sua strategia: “Mi ha fatto sudare moltissimo. La strategia era quella di spingere all’inizio, ma la pista pattinava molto, al sesto giro già non avevo più la gomma anteriore, ma alla fine ho potuto salvare la situazione con un secondo posto e sono contento. La mattina mi ero trovato bene nelle prove, pensavo che la dura pattinasse di più, ma la morbida in gara non è andata bene”.

Vinales ha avuto molte difficoltà a restare davanti, proprio per le gomme. Si congratula però con Fabio Quartararo. “Voglio fare i complimenti a Fabio per la sua prima vittoria. Io ad ogni giro avevo problemi con le gomme, pattinavano molto. Vedremo dov’è il problema e proveremo a risolverlo per la prossima gara”.

Sulla rimonta di Marquez, ha dichiarato: “Ho visto che arrivava Marquez e ho spinto al massimo. Poi ho visto Miller ad un secondo e mi sono rilassato. Ma quando mi sono accorto che Marquez era a 0 secondi ho dovuto spingere tantissimo e resistere. Sono molto contento di essere arrivato alla prima curva in testa, i primi giri sono stati belli e divertenti anche nella lotta con Marc”.

Guarda la MotoGP live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese