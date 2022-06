Video | TOP & FLOP: meraviglie Aleix e Rovanpera, incubo Quartararo e Hyundai In questa nuova TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio offerto dal weekend in cui MotoGP e WRC hanno dominato la scena. Ad Assen, la vittoria di Bagnaia e l'errore di Quartararo riaccendono le speranze di un mondiale che sembrava avere una direzione ben precisa; mentre, al Rally Safari, Rovanpera spicca il volo in un fine settimana ancora una volta nero per Hyundai...