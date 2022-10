Video | Report MotoGP: Sta vincendo Pecco o perdendo Fabio? In questo nuovo video di Motorsport.com, Lorenza D'Adderio e Matteo Nugnes analizzano i temi offerti dal Gran Premio della Thailandia di MotoGP. Oliveira conquista la vittoria confermandosi il re del bagnato, davanti a Miller e Bagnaia. Quartararo, in crisi nera con la sua Yamaha, sprofonda fuori dalla zona punti e vede ridursi a soli due punti il suo vantaggio in classifica piloti...