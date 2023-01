Video MotoGP | Presentazione del Red Bull KTM Factory Racing 2023

Carica lettore audio

Puoi seguire in diretta qui il video della presentazione del team Red Bull KTM Factory Racing per la stagione 2023, in cui ci verrà mostrata la RC16 che verrà guidata da Brad Binder e Jack Miller. L'evento inizierà oggi alle ore 11 (ora locale).

KTM è il quinto team a svelare i colori con cui correrà nel 2023 in MotoGP, dopo Yamaha che ha presentato la moto lo scorso 17 gennaio, Gresini il 21 gennaio, Ducati il 23 gennaio e Pramac il 25 gennaio.

KTM schiera le sue moto sulla griglia della MotoGP con la chiara intenzione di tornare a lottare regolarmente per la top 10, dopo un periodo un po' complicato. La Casa di Mattighofen, che ha vissuto un bel momento tra il 2020 e il 2021, ha sviluppato una serie di problemi, specialmente in qualifica, che hanno impedito loro di rendere al livello sperato.

Inoltre, gli austriaci sono stati coinvolti in diverse polemiche a causa della gestione dei loro piloti, più protagonisti fuori che in pista. I colloqui con i loro piloti scelti hanno portato la squadra europea a cambiare il 75% dei suoi portacolori. Il box ufficiale saluta Miguel Oliveira, il pilota che ha portato il maggior numero di vittorie nelle vetrine della fabbrica, per dare il benvenuto a Jack Miller. L'australiano correrà nel 2023 per il suo terzo marchio da quando è arrivato nella classe regina e sarà accompagnato da Brad Binder.

Ci sono anche cambiamenti nel suo team satellitare, anche se non vanno oltre l'aspetto puramente commerciale. Tech3 gareggerà ora con il nome di GasGas, che conterà come sesto costruttore sulla griglia di partenza, pur rimanendo identico alle RC16 ufficiali. La prima volta che potremo vedere la RC16 2023 in azione sarà allo shakedown di Sepang, dal 5 al 7 febbraio, al quale potranno partecipare solo i collaudatori. I piloti regolari prenderanno poi i comandi dei loro prototipi sullo stesso circuito, in Malesia, da venerdì 10 a domenica 12.

Ecco il resto delle presentazioni dei team MotoGP 2023

Data di presentazione Team Moto 23 febbraio Repsol Honda Team Honda 4 marzo Tech3 GasGas Factory Racing KTM 10 marzo Aprilia Racing Aprilia 16 marzo RNF MotoGP Team Aprilia Da confermare LCR Honda Honda Da confermare Mooney VR46 Racing Team Ducati