Video | MotoGP: perché vale tanto anche senza Rossi

La MotoGP è ai blocchi di partenza: con il Gran Premio del Qatar scatta ufficialmente la stagione 2022, la prima orfana di Valentino Rossi. Non poter contare sulla presenza di quello che è stato l'astro della categoria per oltre un quarto di secolo, tuttavia, non deve assolutamente preoccupare, anzi.

Ducati, con ben otto Desmosedici GP al via, si preannuncia come la moto da battere. E anche Pecco Bagnaia, anche se non a parole, ha apertamente lanciato il guanto di sfida alla Yamaha di Fabio Quartararo. El Diablo ha poco per cui sorridere: la M1 è cresciuta, ma non quanto e come il francese aveva richiesto. Al suo fianco, ora, si trova in aggiunta anche un Franco Morbidelli cresciuto nella confidenza col mezzo e quasi ristabilitosi appieno nel fisico.

Chi spera di non tornare in infermeria per moltissimo tempo è Marc Marquez: la diplopia sembra alle spalle, e la nuova RC123V messa in pista da Honda ha fatto sorridere di gusto l'otto volte iridato.

Discorso quasi analogo in Suzuki, che trova in Livio Suppo il nuovo team manager, con Joan Mir che ha speso di recente parole di elogio per la casa di Hamamatsu. Chi invece deve guardarsi le spalle è Alex Rins, reduce da un 2021 davvero deludente.

Capitolo KTM: con Brad Binder e Miguel Oliveira nel team ufficiale e l'astro nascente Raul Fernandes in Tech3, la casa austriaca si candida al ruolo di outsider della categoria. Quasi, per certi versi, come Aprilia, cresciuta incredibilmente nelle performance e nella sostanza. E con un Maverick Vinales, si spera, finalmente libero di esprimersi.