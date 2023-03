Video MotoGP | Ecco la nuova sigla con la colonna sonora ufficiale

Carica lettore audio

In pieno stile Formula 1, il Campionato mondiale di MotoGP ha pubblicato la colonna sonora e la sigla introduttiva della stagione 2023, che presenta tutte le stelle della classe regina che inseguono il trofeo che spetta al campione a fine anno.

Il video dura poco più di un minuto ed il primo ad apparire è Augusto Fernandez, che precede l'altro pilota in griglia con lo stesso cognome, ovvero Raul. Poi tocca a Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, con quest'ultimo che si avvicina alla sua Yamaha tenendo in mano guanti e casco. E in sequenza arrivano Takaaki Nakagami, Alex Marquez e Pol Espargaro, che si siede sulla GasGas dopo aver lasciato la Honda a fine 2022.

Al suo posto in Honda è approdato Joan Mir, che è proprio il pilota successivo ad apparire nella sequenza, prima di Marco Bezzecchi e del compagno di squadra Marc Marquez, che sembra essere finalmente recuperato al 100% dagli infortuni che lo hanno tormentato negli ultimi anni e si specchia in sé stesso con il casco indossato.

Luca Marini e Maverick Vinales sembrano quasi sfidare la telecamera, mentre Miguel Oliveira cammina verso la sua nuova moto, l'Aprilia della RNF Racing, e Jorge Martin indossa il cappellino del Pramac Racing.

La sequenza prosegue con il suo compagno di squadra Johann Zarco, seguito da un altro dei piloti che hanno cambiato casacca, il nuovo arrivato in Honda LCR Alex Rins. Poi è la volta della coppia KTM formata da Brad Binder e Jack Miller, che fanno da antipasto ai principali candidati al titolo: Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Fabio Quartararo ed il campione in carica Pecco Bagnaia. Anche se poi nella sequenza finale c'è nuovamente spazio anche per Marquez.

Il brano musicale scelto come tema di apertura è di Marco Beltrami, compositore già di diverse colonne sonore molto famose, tra le quali per esempio i film Scream e Terminator 3, ed anche grande appassionato di MotoGP, che ha spiegato quali sono state le influenze che lo hanno portato a comporre il brano.

"Ho subito pensato che doveva essere qualcosa di semplice, ritmico, eroico. Il primo pensiero è stato Beethoven, la sua nona sinfonia. Nel secondo movimento c'è un motivo ritmico molto semplice e ho pensato che forse quello fosse il punto di partenza per il mio tema", ha detto Beltrami.

"Per me, la prima cosa che doveva fare era incapsulare la natura eroica di ciò che fanno questi ragazzi. Questi ragazzi poi per me sono i più fighi, e doveva incapsulare questo aspetto. Melodicamente era qualcosa che volevo incorporare. Mettere insieme queste idee è il punto da cui sono partito dal punto di vista musicale", ha aggiunto.