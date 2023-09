Video MotoGP | Ducati: guardate quanto si abbassa ora in partenza!

Nelle ultime due gare della MotoGP, la Ducati ha fatto un evidente passo avanti per quanto riguarda le partenze. Fino alla pausa estiva, la KTM si era presa la palma per essere la moto capace di bruciare tutti allo spegnimento dei semafori. Una situazione che in diverse occasioni ha permesso a Brad Binder e Jack Miller di mettere una pezza anche a qualifiche non troppo brillanti nello spazio di poche centinaia di metri. Basta ricordare lo scatto dell'australiano al Mugello, dove si era permesso di salutare Pecco Bagnaia con il gesto di vittoria nella discesa che porta alla San Donato.

Durante la pausa estiva, però, a Borgo Panigale hanno lavorato su questo aspetto e la reazione è arrivata decisa alla ripresa delle ostilità. In Austria, infatti, la partenza è stata una delle chiavi della doppietta di Bagnaia, proprio perché ha permesso al leader del Mondiale di mantenere al via la leadership conquistata con la pole position dal ritorno della KTM di Binder, che era l'avversario più temibile al Red Bull Ring.

Anche a Barcellona la musica non è cambiata, perché sia nella Sprint che nella gara lunga il piemontese è riuscito a presentarsi alla prima curva davanti a tutto il resto del gruppo, sfruttando nuovamente la pole position. In Catalogna poi sappiamo com'è andata a finire domenica, con il violento highside della curva 2 e con Binder che è passato sulla gamba di Pecco. Ma questo non può togliere nulla al grande passo avanti che è stato fatto dalla Desmosedici GP in partenza.

Questa mattina, al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano, le telecamere di Sky si sono soffermate proprio sulla prova di partenza del campione del mondo in carica e ci si è trovati di fronte ad immagini che potremmo definire impressionanti.

Alla base di queste grandi partenza sembra esserci infatti un'ulteriore evoluzione dell'abbassatore: quando la Desmosedici GP inizia la sua progressione, si abbassa ancora di più, arrivando quasi a sfiorare l'asfalto con la parte più bassa della carena. Si potrebbe quasi dire che va a prendere una sorta di assetto da dragster.

Qui sotto potete vedere il video, che dimostra ancora una volta quanto Gigi Dall'Igna ed i suoi uomini riescano sempre ad essere all'avanguardia. Anche in quei campi in cui sembrava che fossero stati superati dalla concorrenza per una volta.