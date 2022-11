Video MotoGP | Ceccarelli: "Bagnaia campione anti personaggio" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano la figura di Pecco Bagnaia, il campione del mondo di MotoGP che rappresenta "il ragazzo della porta accanto". Un carattere tranquillo, che tende a non incuriosire chi non segue il Motomondiale per il suo essere anti personaggio. C'è il rischio che la sua impresa passi in sordina?