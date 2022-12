Video | MotoGP 2022, Yamaha: dalle stelle alle stalle. E ora? In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Lorenza D'Adderio e Matteo Nugnes analizzano la stagione 2022 di MotoGP squadra per squadra. Dopo Ducati, è il turno di Yamaha: per la Casa di Iwata il 2022 è stato un anno difficile, con Quartararo uscito perdente dalla sfida mondiale contro Bagnaia e la Ducati. Complice anche una M1 che gli ha recato qualche problema di troppo...