Video | MotoGP 2022, Honda: toccato il punto più basso, può solo risalire In questo nuovo video di Motorsport.com, Lorenza D'Adderio e Matteo Nugnes analizzano il mondiale 2022 di MotoGP della Honda: l'ultimo posto in classifica costruttori è un macigno troppo pesante da reggere per un team che ha fatto la storia delle due ruote per molti anni...