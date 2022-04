Video | Lorenzo a cuore aperto fra MotoGP e Porsche

Carica lettore audio

Dopo aver conquistato tre titoli in MotoGP (più due nell'allora 250cc) ed essere diventato uno dei piloti più vincenti degli ultimi anni, Jorge Lorenzo ha appeso il casco al chiodo, ma si è lanciato in una nuova avventura a quattro ruote. Il maiorchino dunque...raddoppia! Già, perché quest'anno sarà impegnato nella Carrera Cup con Porsche, nel team campione in carica Q8.

Il cinque volte iridato nel motomondiale, in occasione del primo test svolto a Monza, ha raccontato in esclusiva a Motorsport.com come è nata l'idea di correre in auto, ma ha anche ripercorso un po' la sua gloriosa carriera nelle due ruote: dalle gioie di Yamaha ai dolori di Honda, passando per la tormentata storia con Ducati.