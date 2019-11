Video: la MotoGP saluta Jorge Lorenzo. "Uno dei più grandi"

Le telecamere hanno immortalato il momento in cui Marc Marquez ha conquistato la sua 12esima vittoria della stagione a Valencia, ma il vero protagonista, dopo la bandiera a scacchi, è stato un altro. Jorge Lorenzo ha concluso la sua carriera in MotoGP dopo aver annunciato il ritiro giovedì e tutti gli occhi erano su di lui.

L’account Twitter MotoGP ha pubblicato un video molto breve, ma emozionante. “La sua meravigliosa carriera arriva alla fine. Uno dei migliori che abbia mai dato lustro a questo splendido sport con il suo talento”: questo recita il tweet, accompagnato da immagini che ritraggono Lorenzo mentre completa il suo giro d’onore con la sua bandiera, mentre un #ThankYouJorge mostrava alcuni dei suoi migliori momenti nella classe regina.

Nel video seguente, si vede Lorenzo che pianta la bandiera “Lorenzo’s Land” sulla via di fuga del Circuito Ricardo Tormo di Valencia davanti alla tribuna del suo Fan Club, come ha fatto tante volte per festeggiare le sue vittorie in MotoGP.

Il penultimo ha incrementato l’emotività, quando Lorenzo è stato autore di un burn out ed è arrivato al box Repsol Honda, dove ha ricevuto abbracci ed applausi da tutte le persone che lo hanno incrociato.

Infine, MotoGP ha dissimulato: “Non stiamo piangendo, tu stai piangendo”. Ecco Lorenzo che saluta per l’ultima volta. Grazie Jorge!

Ecco le immagini più belle dell'ultimo fine settimana di Jorge Lorenzo in MotoGP