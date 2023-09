Video F1 | Ceccarelli: "Bagnaia non controlla l'impulsività" In questo nuovo appuntamento di Doctor F1, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico dei piloti nel weekend di motori a due e quattro ruote. In analisi, l'impulsività che ha "punito" Pecco Bagnaia in India: scopriamo in che modo può controllarla...