Video | Ceccarelli: "MotoGP: vi spiego perché non ci possono essere i team radio" Vi siete mai chiesti perché in MotoGP non ci possono essere team radio? In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine spiegano perché per non sentiremo mai parlare via radio un pilota delle due ruote con il proprio muretto box...