MotoGP Valencia

Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro

Con la presenza di tutto il vertice dirigenziale del campionato, i team saranno informati su come sarà il futuro del Mondiale e sulla gestione delle informazioni con i piloti.

Germán Garcia Casanova

Modificato: 28 nov 2026, 09:02

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Derek Chang, presidente di Liberty Media, proprietaria della F1 e della MotoGP, e i CEO di entrambi i campionati, Stefano Domenicali e Carmelo Ezpeleta, presiederanno lunedì prossimo in un hotel vicino a Valencia un vertice al quale sono convocati i massimi rappresentanti di tutti i team della categoria regina del campionato del mondo.

In questo vertice, i dirigenti di MotoGP Sports Entertainment Group spiegheranno verso dove si orienta il futuro della competizione e come deve essere gestita la comunicazione, sia a livello esterno, rafforzando i social network, sia internamente con i piloti.

Nonostante l'annuncio del ritiro di Marc Marquez questa domenica, al termine del GP di Valencia, sia un duro colpo per il campionato,il vertice proseguirà il suo corso normalmente, poiché è previsto e convocato da giorni.

Durante l'incontro, che si protrarrà per tutta la giornata, verrà spiegato il nuovo format del weekend, in cui viene introdotta una seconda sessione di qualifica, griglie diverse per la Sprint e la gara lunga, e il cambio di orario, ritardando sia la corsa del sabato sia quella della domenica, come aveva già anticipato Motorsport.com.

Verrà anche spiegato come sarà il paddock, dove si separeranno le classi della MotoGP, in una zona più esclusiva, e le altre categorie.

Stefano Domenicali CEO de la Formula 1, e Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Un altro dei punti importanti è che la MotoGP informerà i team che, a partire dal 2027, lo stipendio minimo dei piloti della categoria regina sarà di 5000.000 euro a stagione, una decisione che i team volevano rinviare, ma senza successo.

Oltre al presidente di Liberty Media e ai CEO di MotoGP e F1, sarà presente anche tutto il nuovo vertice dirigenziale del campionato, nel quale sono stati inseriti nuovi dirigenti, per lo più anglosassoni.

Migliorare la comunicazione

Tra questi dirigenti ci sarà Carlos Ezpeleta, nuovo Deputy CEO di MotoGP, che aveva già anticipato in Qatar che una delle maggiori preoccupazioni, in questo momento, è "la comunicazione dei team con i piloti".

"È vero che siamo stati più esposti di altri sport che erano anch'essi in quella zona, e ciò è avvenuto per il rumore che c'è stato", ha detto il dirigente in riferimento al GP del Qatar e a tutta la ripercussione che ha avuto attraverso i social network e per i commenti dei piloti.

"È qualcosa che dobbiamo controllare in futuro. Lo dico con assoluta chiarezza. Ci sono altri sport che sono andati in Qatar, ma non hanno suscitato tanto clamore. Sicuramente dobbiamo lavorare meglio con i team e con i piloti", ha aggiunto, in riferimento alla comunicazione delle scuderie con i loro portacolori.

I piloti ritengono che le esigenze fuori dalla pista siano sempre più elevate.

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

I punti in cui la MotoGP identifica che è esistita una chiara mancanza di comunicazione tra i costruttori e i loro piloti sono sostanzialmente tre.

Il primo è stato quando un costruttore ha proposto di passare da due ad una sola moto per pilota ai box. I piloti hanno gridato allo scandalo, alcuni senza sapere che i loro stessi ingegneri avevano presentato quella proposta.

Un altro tema di frizione è stato il cambio del format del weekend, con l'introduzione di una nuova qualifica, nuovi orari e la sensazione, da parte dei piloti, che dovranno andare al limite dal momento in cui abbasseranno la visiera nella FP1 del venerdì fino all'ultimo giro della gara della domenica. Cambiamenti che molti piloti hanno appreso attraverso i media.

Delicato è stato anche il fatto che i membri della griglia siano stati gli ultimi a venire a sapere che il Warm-Up sarà soppresso l'anno prossimo, per poter aumentare gli eventi e gli obblighi fuori dalla pista per i piloti, con sanzioni per chi non rispetterà un minimo. Un aumento che è diventato il maggiore punto di disaccordo tra la MotoGP e i grandi protagonisti dello show, i piloti.

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