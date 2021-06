Valentino Rossi torna ad Assen a 4 anni dall'ultima vittoria

Ultima fermata prima della pausa estiva per la MotoGP. E' quella di Assen è speciale per Valentino Rossi, perché proprio in Olanda è arrivata la sua ultima vittoria nella classe regina, datata 2017. Proprio questa settimana saranno quattro anni esatti da quella domenica in cui ebbe la meglio su Danilo Petrucci per appena una manciata di millesimi.

Chissà che questo non possa essere di buon auspicio per provare a chiudere con un sussulto una prima parte di stagione decisamente deludente su un'altra pista che manca dal calendario dal 2019. Anche perché, se è vero che la sua decisione dovrà essere presa durante la pausa estiva, ad Assen il "Dottore" si gioca una buona fetta del suo futuro.

"Abbiamo bisogno di capire cosa sia successo in Germania e lavorare bene per fare alcuni miglioramenti prima di tornare in pista questo fine settimana. Assen è una bella pista per me e mi piace molto il layout, è molto scorrevole", ha detto Valentino, reduce da un 14esimo posto al Sachsenring con la sua Yamaha Petronas.

"Si prova sempre una grande emozione quando si guida lì. Quindi dobbiamo rimanere positivi, concentrarci sull'ultimo round prima della pausa estiva ed ottenere un buon risultato ad Assen", ha aggiunto.

Nell'altro lato del box, Franco Morbidelli ha visto tradite le sue aspettative per il Gran Premio di Germania, concluso al 18esimo e penultimo posto, pagando ancora una volta la carenza di velocità di punta della M1 A-Spec del 2019. La scorrevolezza della "Cattedrale", dove nel 2017 ha vinto in Moto2, potrebbe aiutarlo però questo fine settimana.

"Sono ottimista per Assen, perché una pista molto scorrevole, molto più del Sachsenring. E' un'altra pista storica, come il Mugello, e un circuito bello da guidare. E' difficile, con cambi di direzione ad alta velocità, ma allo stesso tempo è molto divertente", ha detto Morbidelli.

"E' un posto dove forse posso trovare e sfruttare alcuni vantaggi della mia moto. Ho vinto lì nel 2017, quindi è un posto dove ho anche buoni ricordi. Spero che possiamo fare una buona gara questo fine settimana", ha concluso.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images