Valentino Rossi prepara il sedile per la Mercedes di Hamilton

Ormai se ne discute da almento un paio d'anni e finalmente domenica sarà realtà: Valentino Rossi e Lewis Hamilton si troveranno sulla stessa pista per un superscambio.

Il 9 volte campione del mondo delle due ruote guiderà la Mercedes di Formula 1, mentre il britannico sarà in sella alla Yamaha M1 MotoGP del "Dottore". Il teatro di questo grande evento, che purtroppo sarà a porte chiuse, sarà il Circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Anche se non saranno ammessi pubblico e media, c'è da scommettere che sui social network i due protagonisti ci offriranno qualche succosa anteprima. E la conferma è arrivata questa mattina proprio dal pesarese.

Valentino ha postato sul suo account di Instagram una foto che lo ritrae già all'interno dell'abitacolo della Mercedes, impegnato evidentemente nella realizzazione del sedile e della posizione di guida.

Alla foto, Rossi ha accompagnato il messaggio: "Penso che io e Lewis Hamilton ci divertiremo parecchio presto".

Per il pilota della Yamaha si tratta di un ritorno su una monoposto di Formula 1, visto che nei primi anni 2000 aveva fatto un programma di test con la Ferrari quando stava prendendo in considerazione un clamoroso passaggio dalle due alle quattro ruote. Ora però sono tanti anni che non prova più questa ebbrezza.

Discorso diverso per Hamilton, che si è dilettato spesso con le moto, ma non ha mai avuto modo di salire su una MotoGP. Al massimo, il 6 volte iridato di Formula 1 ha guidato una Superbike, sempre della Yamaha, a Jerez de la Frontera, lasciando anche il segno con una bella scivolata, fortunatamente senza conseguenze.

Tra le altre cose, per lui il compito sarà abbastanza arduo, perché con le temperature del mese di dicembre non sarà semplice far lavorare a dovere le gomme, soprattutto l'anteriore, che ha bisogno di una certa "spinta" per stare nella giusta finestra di utilizzo. C'è da scommettere comunque che non sia stato lasciato nulla al caso anche da questo punto di vista.