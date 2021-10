Valentino Rossi omaggia i suoi tifosi sul casco dell'ultima Misano

Proprio come era accaduto un mese fa, con il casco dedicato alla figlia in arrivo, non ci sono volute troppe spiegazioni per il significato del casco che Valentino Rossi indosserà nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, sua ultima gara in MotoGP in Italia e nella "sua" Misano.

In questi giorni il "Dottore" ha ribadito più volte di tenerci a ringraziare tutti i tifosi che lo hanno accompagnato lungo le sue 26 stagioni nel Mondiale, sia in occasione dei trionfi, ma anche in quelli più difficili come queste ultime stagioni avare di soddisfazioni.

E quale ringraziamento migliore poteva esserci che renderli parte integrante del casco che indosserà questo fine settimana? Il messaggio è chiaro, con un grande cuore giallo sulla calotta, ma è molto personalizzato nella parte posteriore.

Aldo Drudi ha infatti editato una foto scattata da Gigi Soldano alla "marea gialla" in occasione della gara del mese scorso a Misano, quindi sono presenti dei tifosi in carne ed ossa che sventolano le bandiere con il 46 e con il sole e la luna.

C'è poi l'omaggio anche ai suoi amici a quattro zampe, i due cani e il gatto, stilizzati nella parte posteriore più bassa, proprio sotto all'immancabile 46 giallo.

