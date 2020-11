Valentino Rossi negativo al COVID, parte per Valencia!

Erano ormai le 21:30 di sera passate quando la saga COVID-19 di Valentino Rossi si è arricchita di un nuovo capitolo. Nel pomeriggio la Yamaha aveva inserito Garrett Gerloff nella entry list al posto del "Dottore", a confermare che lo statunitense sarebbe dovuto scendere in pista con la sua Yamaha ufficiale almeno nelle prove libere di domani, dopo che ieri lo aveva indicato solo come possibile sostituto.

Ecco però il colpo di scena: il test effettuato oggi ha dato esito negativo e quindi al pesarese è stato dato il via libera per partire alla volta di Valencia. Tuttavia, per avere accesso al paddock e poter tornare in sella alla sua M1, Rossi dovrà risultare negativo anche ad un ulteriore tampone, al quale sarà sottoposto nella mattinata di domani.

Di seguito, ecco il breve comunicato diffuso questa sera dalla Casa di Iwata:

"A seguito del risultato negativo del test PCR ricevuto oggi (giovedì 5 novembre), Valentino Rossi si recherà questa sera a Valencia, in Spagna. Domani effettuerà un altro test PCR, secondo i requisiti FIM. Se risulterà nuovamente negativo, l'italiano potrà partecipare al Gran Premio d'Europa di questo fine settimana".

"Come previsto dalla legge italiana, il pilota della Yamaha ha ora la possibilità di porre fine al suo isolamento e tornare a partecipare alla normale vita di tutti i giorni. E Rossi coglierà questa opportunità per volare verso Valencia questa sera".

"Domani (venerdì 6 novembre), farà un secondo test PCR e se il risultato sarà di nuovo negativo, potrà ricongiungersi con il team Monster Energy Yamaha MotoGP e partecipare al Gran Premio d'Europa di questo fine settimana. Se domani Rossi dovesse invece risultare positivo, il sostituto Garrett Gerloff prenderà il suo posto".