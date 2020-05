Valentino Rossi è tornato ad allenarsi al Ranch di Tavullia

A poco a poco, i paesi europei che sono stati colpiti maggiormente dalla pandemia del Coronavirus stanno allentando le restrizioni a cui è sottoposta la popolazione.

In Italia, gli atleti professionisti ora possono allenarsi in alcune aree designate e Valentino Rossi ha colto l'occasione per risalire in moto dopo quasi due mesi, con al suo fianco l'altro pilota di MotoGP, Franco Morbidelli.

Proprio il "Dottore" ha caricato sul suo account di Instagram le foto del primo allenamento al Ranch di Tavullia, dove oltre a lui ed al già citato Morbidelli era presente anche il fratello Luca Marini.

"Finalmente siamo tornati in moto. Allenamento al MotoRanch con i piloti della VR46 Academy" ha scritto Valentino sui social, postando anche le foto della giornata.

Fino ad ora, l'unico pilota che aveva potuto allenarsi normalmente in moto era stato Jack Miller, in Australia, che ha caricato dei video sui social network.

I piloti che vivono in Spagna, come i fratelli Marc ed Alex Márquez, potranno presto iniziare ad allenarsi a loro volta sui circuiti a porte chiusie, probabilmente sulle piste di Rufea a Lleida.

Coloro che risiedono ad Andorra, che sono molti, tra cui Maverick Viñales, Alex Rins, Joan Mir, Fabio Quartararo o i fratelli Pol e Aleix Espargaró, dovranno ancora aspettare qualche giorno per salire su una moto, o dovranno cercare di attraversare il confine con la Spagna per farlo in questo paese.

A seguito dell'accordo raggiunto tra Dorna e Jerez, il Campionato del Mondo MotoGP, se le cose andranno bene, inizierà il 19 luglio sul tracciato andaluso, dando ai piloti nove settimane per prepararsi a fondo per una stagione compressa, che potrebbe vedere fino a 16 gare tra luglio e novembre.

