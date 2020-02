Valentino Rossi con un nuovo casco per i test di Sepang

Passano gli anni, ma le tradizioni non cambiano. Valentino Rossi ci ha ormai abituati ad indossare un casco inedito in occasione dei test invernali e non ha fatto eccezioni per il pre-campionato 2020, iniziato stamani a Sepang.

Il "Dottore" è sceso in pista con un casco decisamente più variopinto rispetto a quello molto sobrio che ha utilizzato nelle ultime due stagioni, che avremmo quasi potuto definire "minimal", con il blu opaco a fare da sfondo al sole e alla luna gialli.

Il tema è sempre quello del sole e della luna, e non potrebbe essere diversamente, visto che è quello che ha caratterizzato l'intera carriera del pilota di Tavullia, ma questa volta Aldo Drudi ha puntato su uno stile più aggressivo, con colori particolarmente sgargianti.