Rossi: "Difficile da accettare, non sappiamo quando correremo"

La cancellazione del GP del Qatar ha colto un po' tutti di sorpresa. Nei giorni scorsi, infatti, Carmelo Ezpeleta aveva rassicurato tutti sul normale svolgimento del Gran Premio. Il governo qatariota però ha vietato agli italiani di arrivare nel paese, imponendo una quarantena di 14 giorni, e questo ha inevitabilmente costretto gli organizzatori ad annullare la gara di domenica 8 marzo.

Valentino Rossi ha così commentato questa novità: "È davvero una brutta notizia. Un vero peccato, dopo un inverno trascorso ad allenarci, eravamo pronti per cominciare la stagione, sia fisicamente che psicologicamente. Dopo il test in Qatar volevo davvero cominciare con la prima gara".

Il "Dottore" ha poi proseguito: "La cancellazione della MotoGP per il Qatar è stata una notizia difficile da accettare anche per i tifosi perché ora non sappiamo quanto dovremo aspettare prima di poter cominciare a correre. Passerà sicuramente tanto tempo considerando che il prossimo GP in Thailandia è stato posticipato per tutte le classi. Spero che vada tutto per il meglio nelle prossime settimane".

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Video correlati