Valentino Rossi autista del... tram di Mattarella per Milano-Cortina

Valentino Rossi si è unito agli sportivi di tutta Italia protagonisti negli eventi di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In questo caso, pilotando un mezzo molto speciale e diverso da moto o auto con cui ha collezionato successi...

Nella serata di venerdì 6 febbraio, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, ha avuto luogo l'evento che ha ufficialmente dato il via alle competizioni da medaglia che si terranno nelle prossime settimane e, per l'occasione, gli organizzatori hanno creato un simpatico video promozionale.

Un tipico tram giallo attraversa il centro del capoluogo lombardo avvolto nel buio della sera, accogliendo nelle varie fermate bambini, musicisti coi loro strumenti pronti a suonare gli inni nazionali, portabandiera e via dicendo.

Fra una chiacchiera e l'altra, il mezzo pubblico #26 arriva finalmente alla fermata conclusiva dello Stadio e qui ecco la prima sorpresa: un pupazzetto caduto ad una bambina viene raccolto da un passeggero davvero speciale, Sergio Mattarella, che glielo porge sorridendo prima di alzarsi e scendere raggiungendo gli altri.

Rimasto l'ultimo del gruppo, il Presidente della Repubblica si avvicina alle porte anteriori e viene salutato dall'autista in divisa ATAC, in questo caso davvero pilota d'eccezione e secondo colpo di scena del suggestivo video, trattandosi del pilota di Tavullia.

Il 'Dottore' saluta Mattarella stringendogli la mano con un sorriso e un cenno d'approvazione, prima di risedersi al proprio posto aggiustandosi il cappello, mentre il Capo dello Stato si avvia verso l'ingresso.

E lasciato il tram al proprio percorso e ai conduttori titolari, ora Rossi si appresta ad iniziare la sua stagione sportiva 2026 volando in Australia, dove la prossima settimana tornerà alla guida della BMW M4 #46 del Team WRT per la 12h di Bathurst, primo round dell'Intercontinental GT Challenge.

