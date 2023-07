Valentino, la leggenda continua: in vendita le maglie celebrative

Si è ritirato alla fine del 2021, ma la Leggenda dura ancora oggi: Valentino Rossi continua non solo ad essere nel cuore di tanti appassionati della MotoGP, ma anche a coinvolgere i tifosi in iniziative che rendono vivi i ricordi di una carriera illustre. L’ultima idea scaturita dalla mente geniale della VR46 è quella di rivivere i nove titoli mondiali conquistati nel corso degli anni con delle riedizioni delle maglie celebrative indossate per ogni titolo.

Si tratta di un cofanetto che comprende nove scatole, una per mondiale. All’interno di ogni singola box si può trovare la riedizione della maglia utilizzata per festeggiare il titolo, un QR Code da inquadrare per scoprire attraverso dei video la storia dietro la creazione delle magliette e un libro fotografico che ripercorre la stagione di quel titolo.

Dal primo mondiale nell’allora classe 125cc con Aprilia all’ultimo conquistato nel 2009 con Yamaha in MotoGP, passando per i restanti sette titoli, Valentino ripercorre la sua carriera gloriosa, costellata di record ancora oggi imbattuti e momenti memorabili, che emozionano a distanza di tanti anni.

“Dopo tanto tempo, abbiamo deciso di ricreare le t-shirt con cui ho celebrato le vittorie dei miei 9 titoli mondiali”, racconta Valentino Rossi nel video di presentazione della nuova iniziativa. “Volevamo dare ai fan e agli appassionati l’opportunità di rivivere quei momenti di grande gioia e felicità. Ogni maglia ha una storia a sé, sia per come è andata la stagione sia per come è stata celebrata alla fine dell’anno. Dietro ogni maglia ci sono persone, aneddoti e storie divertenti che vi racconteremo”.

La collezione di riedizioni delle maglie celebrative del “Dottore” non è ancora disponibile, ma a breve sarà in vendita attraverso i canali ufficiali della VR46 Racing.