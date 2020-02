Valencia rinnova con la MotoGP fino al 2026

Aria di rinnovi in MotoGP per i prossimi anni: dopo l’annuncio di Marc Marquez con Honda, arriva l’ufficialità del Gran Premio di Valencia. Dorna ed il circuito hanno infatti raggiunto un accordo che prevede il rinnovo dell’ultima tappa del mondiale fino al 2026. Carmelo Ezpeleta ha già dichiarato che il Gran Premio de la Comunitat Valenciana verrà mantenuto in fondo al calendario e rappresenterà nuovamente il weekend conclusivo delle prossime stagioni.

Ciò avverrà anche a partire dal 2022, anno in cui inizierà la rotazione dei Gran Premi in Spagna. Il capo della Dorna ha assicurato che in cinque anni Valencia sarà presente in almeno tre occasioni, avendo firmato l’accordo prima di tutti gli altri circuiti della Penisola Iberica. Fino al 2026, anno in cui si concluderà l’accordo, Valencia ospiterà la MotoGP nonostante le rotazioni, soluzione adottata dal Mondiale per la crescita continua del campionato, ospitato da un numero di circuiti sempre maggiore.

Carmelo Ezpeleta esprime la propria soddisfazione per l’accordo siglato: “Dorna garantisce alla comunità valenciana che in questi cinque anni si terranno almeno tre Gran Premi su questa pista come minimo. Dato che Valencia è il primo accordo raggiunto, sarà sul calendario nel primo anno in cui inizierà la rotazione, ovvero nel 2022. Valencia resta l’ultima tappa del calendario. Mi piacerebbe offrire più di cinque anni a questo Gran Premio, ma non è possibile. Tuttavia, sono orgoglioso di aver raggiunto nuovamente un accordo con Valencia”.

Ximo Puig, Presidente del Governo di Valencia, è entusiasta del rinnovo: “Ci sarà un Gran Premio fino al 2022 e, da lì in poi, ogni cinque anni ci saranno al meno tre Gran Premi di Valencia, ognuno di quali chiuderà la stagione. Questo dimostra l’ottimo lavoro svolto dal Circuito e la fiducia reciproca tra l’organizzazione e la Regione. Abbiamo sempre affermato che questo è un Gran Premio fondamentale per l’impatto economico che genera e rappresenta lo sviluppo del turismo nella comunità valenciana e delle migliaia di appassionati del motorsport a Valencia. Ecco perché siamo giunti ad un accordo”.