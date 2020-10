Ufficiale: Repsol e HRC insieme in MotoGP fino al 2022

Come anticipato da Motorsport.com la scorsa settimana, Repsol e Honda prolungheranno per almeno altre due stagioni la collaborazione che li vede insieme dal 1995 e che li ha fatti diventare il binomio più longevo del campionato.

Il nuovo contratto conferma la sintonia tra l'azienda spagnola ed il costruttore giapponese, che insieme vantano ben 15 titoli mondiali negli ultimi 25 anni. Anche se le cifre della collaborazione restano confidenziali, si pensa che Honda possa ricevere una cifra che si avvicina ai 14 milioni di euro per ognuna delle due stagioni.

In una situazione molto delicata, conseguente all'impatto del Coronavirus su tutti gli ambiti, l'annuncio è arrivato più tardi rispetto all'ultima volta, quando a luglio del 2018 è stato ufficializzato il rinnovo. Repsol infatti ha optato per dare la priorità ad altre operazioni di portata ampiamente superiore.

Ad ogni modo, questo rinnovo mette a tacere definitivamente le voci infondate che si erano fatte strada negli ultimi mesi e che volevano che Red Bull stesse per sostituire Repsol, che invece si è sempre mostrata determinata a mantenere l'impegno con Honda.

Red Bull è infatti già main sponsor di KTM e nello stesso tempo lo è di HRC, ma a livello secondario. Inoltre, la marca delle bevande energetiche vanta già Marc Marquez come principale testimonial da molti anni e questo porta a pensare che non abbia molti motivi per affrontare l'enorme spesa che significherebbe diventare main sponsor di HRC. Soprattutto quando l'immagine del toro rosso non ha bisogno di ulteriore promozione, perché riconoscibile facilmente in tutto il mondo.

