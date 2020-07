Ufficiale: Pol Espargaro in Honda HRC dal 2021. Alex Marquez in LCR

In casa Honda HRC il futuro, dunque si parla del 2021, è stato ufficializzato. Non si tratta affatto di una sorpresa, anzi, di una certificazione su quanto scritto nelle settimane passate. Pol Espargarò sarà il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez a partire dalla prossima stagione.

L'attuale rider di punta della KTM, dunque, ha accettato l'offerta fatta dalla Casa giapponese e avrà a disposizione la RC213V ufficiale, la stessa di Marquez, con cui cercherà di tornare a lottare come negli anni della Moto2.

Ricordiamo infatti che, nella categoria di mezzo, Pol è stato uno dei pochi a mettere in difficoltà il pluri-campione del mondo della MotoGP. Ora il compito che lo aspetta sarà molto complesso, perché la Honda sembra essere un vestito fatto su misura per Marc e troppo stretto, o troppo largo, per tutti gli altri.

Ma giunto all'età di 29 anni, Pol ha deciso di provarci. Una scelta coraggiosa, ma certamente da apprezzare proprio per le motivazioni che sono dietro a tutto e che lo hanno spinto a firmare con HRC. Il compito sarà arduo, perché piloti del calibro di Jorge Lorenzo hanno letteralmente fallito occupando quello che sarà il suo posto.

Alex al posto di Crutchlow in LCR

Intanto, assieme all'ufficialità di Pol Espargaro in HRC dal 2021, è arrivato il conseguente annuncio del passaggio di Alex Marquez nel team LCR - Lucio Cecchinello Racing sempre per la medesima stagione, ma anche del suo rinnovo di contratto con HRC.

Il campione del mondo della Moto2, dunque, farà solo una stagione da compagno di squadra del fratello, per poi essere "parcheggiato" per 2 anni nel team di Cecchinello che, a oggi, sta schierando 2 moto Honda RC213V per Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami. Alex prenderà proprio il posto dell'esperto pilota britannico, che saluta così LCR dopo tanti anni conditi anche da tre vittorie clamorose e 12 podi complessivi.

Per il 24enne catalano si tratterà di un'opportunità per crescere. Avrà sicuramente meno pressioni, non sarà costretto a subire il confronto diretto con il pesante fratello e, soprattutto, si troverà nella sua seconda stagione della carriera nella classe regina. Avrà più esperienza e potrà crescere per poi puntare a tornare in HRC una volta che dovesse essere ritenuto più pronto e idoneo al team ufficiale Honda.

"Sono davvero orgoglioso di annunciare il rinnovo del mio contratto con HRC. HRC mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP e sono davvero contento di approdare al team LCR alla fine del 2020. Voglio ringraziare HRC e LCR per aver creduto in me e per darmi l'opportunità di continuare a rimanere nella famiglia Honda. Lavorerò duro per ripagare la loro fiducia con i risultati", ha dichiarato Alex Marquez.