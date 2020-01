Ufficiale! Jorge Lorenzo è il nuovo collaudatore Yamaha

Le voci si rincorrevano con insistenza ormai da tempo, ma oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: Jorge Lorenzo è il nuovo tester Yamaha. Il cinque volte campione del mondo, ritiratosi dalle corse alla fine della stagione 2019, sarà collaudatore d’eccezione del team di Iwata e scenderà in pista già in occasione dei prossimi test, in programma dal 7 al 9 febbraio sul circuito di Sepang. Ma prima girerà con la YZR-M1 nello shakedown in Malesia dal 2 al 4 febbraio.

Yamaha, che fino allo scorso anno contava sul supporto tecnico di Jonas Folger, a partire dalla stagione 2020 punterà sul pilota che ha portato ad Iwata gli ultimi tre titoli mondiali. Lorenzo tornerà così a vestire i colori della Casa dei tre diapason e salirà sulla M1 che lo ha portato alla gloria nel corso della sua prestigiosa carriera.

“Sono molto contento di aver preso la decisione di unirmi di nuovo al team Yamaha Factory – afferma Lorenzo – ho sempre pensato di rimanere nel mondo della MotoGP e tornare nel paddock. Credo che questo sia un ruolo che mi si addice. Conosco bene il team e la M1. Yamaha si adatta benissimo al mio stile di guida e sarà interessante tornare a guidare la mia vecchia moto”.

Lorenzo prosegue: “Tornare in Yamaha mi riporta alla mente molti bei ricordi. Abbiamo conquistato molti podi e vittorie, oltre a tre titoli insieme. Quindi conosciamo i nostri punti di forza. Voglio ringraziare Yamaha per questa opportunità, perché mi permette di fare ciò che amo, ovvero guidare le moto e spingermi al limite. Inoltre avrò uno stile di vita più calmo rispetto a quello degli anni scorsi”.

“Sono molto motivato dall’idea di tornare a lavoro e non vedo l’ora di cominciare. Voglio dare il mio meglio per il futuro di Yamaha e spero che la mia esperienza di guida possa aiutare gli ingegneri ed i piloti a riportare il titolo in Casa Yamaha”.

La line-up del team ufficiale è così completa: due giorni fa è arrivato, a sorpresa, l’annuncio del rinnovo di Maverick Viñales. Lo spagnolo, che sembrava uscente e diretto verso Ducati, ha stupito tutti con l’ufficializzazione di un biennale che lo tiene ad Iwata fino al 2022. Nella giornata di ieri inoltre, la squadra ha diramato un comunicato in cui annunciava l’arrivo di Fabio Quartararo al team factory, mettendo di fatto all’angolo Valentino Rossi. Il Dottore si trova ad un bivio alla vigilia dell’ultima stagione con Yamaha ed annuncerà il proprio futuro a metà campionato.

Video correlati