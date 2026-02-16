Ufficiale: Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

La società promotrice del Campionato mondiale di MotoGP ha cambiato ufficialmente nome prima dell'inizio della stagione 2026, che avrà inizio tra due settimane in Thailandia. Dorna Sports S.L., la società spagnola guidata da Carmelo Ezpeleta che detiene in esclusiva i diritti commerciali e di trasmissione del Campionato mondiale di motociclismo dal 1992, cambierà il proprio nome in "MotoGP Sports Entertainment Group", come confermato dallo stesso campionato in un comunicato lunedì 16 febbraio.

Questa mossa arriva dopo l'acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media, la società statunitense che è anche promoter del Campionato mondiale di Formula 1. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle autorità antitrust dell'Unione Europea, gli americani hanno acquisito la maggioranza della proprietà della società (84%) lo scorso anno, per 3,1 miliardi di euro.

In questo modo, la già storica Dorna entra in una nuova fase, in cui si vuole portare il Campionato del Mondo MotoGP ad una nuova dimensione, raggiungendo un numero maggiore di appassionati in tutto il mondo e rilanciando il marketing grazie all'impulso di Liberty, che sta facendo vivere alla Formula 1 il suo periodo d'oro in termini di seguito.

"Il nuovo nome dell'azienda rappresenta una visione chiara del futuro della MotoGP e riflette l'evoluzione di questo sport, che è passato dall'essere un campionato di corse di alto livello a diventare una piattaforma di intrattenimento sportivo globale con impatto e risonanza culturale in tutto il mondo", hanno spiegato nel comunicato.

"Il cambio di nome segue il rinnovamento del marchio nel 2024 e riflette l'ambizione dell'organizzazione di espandersi oltre i confini tradizionali del motorsport, abbracciando l'innovazione digitale, il coinvolgimento immersivo dei fan, la narrazione globale e nuove forme di intrattenimento che completano lo spettacolo in pista".

Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, Chase Carey, ex amministratore delegato della F1, sarà il presidente di 'MotoGP Sport Entertainment', mentre Carmelo Ezpeleta, 79 anni, continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Il cambio di nome dell'azienda è molto più di una nuova identità: è una dichiarazione d'intenti. La MotoGP è cresciuta ben oltre un semplice campionato; è diventata una proprietà di intrattenimento globale seguita con passione in tutto il mondo", ha affermato l'imprenditore spagnolo.

"Come 'MotoGP Sports Entertainment Group', ci basiamo su anni di crescita continua per accelerare l'innovazione e l'espansione globale, preservando allo stesso tempo lo spirito e i valori che definiscono il nostro sport".

Il comunicato spiega inoltre che questa mossa "è in linea con le iniziative strategiche a lungo termine volte a rafforzare la portata della MotoGP nei vari continenti, ad ampliarne l'attrattiva per un pubblico più giovane e diversificato e a migliorare l'esperienza dei fan dentro e fuori dalla pista. Il gruppo continuerà a guidare lo sviluppo commerciale, sportivo e di coinvolgimento dei fan di MotoGP, Moto2, Moto3, dei programmi 'Road to MotoGP', del Campionato Mondiale Superbike e della neonata Harley Davidson Bagger World Cup, rafforzando il proprio ruolo a tutti i livelli dello sport motociclistico d'élite".