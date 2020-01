Uccio: "Rossi-Yamaha? Decisione delicata, ma presa assieme"

Da quando Yamaha ha annunciato la nuova squadra titolare di MotoGP, composta da Maverick Vinales e Fabio Quartararo, Valentino Rossi non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, se non quelle diramate in un comunicato stampa diffuso dal team di Iwata. Il pensiero del 9 volte campione del mondo è però stato espresso oggi dall'amico fraterno, Alessio Salucci meglio conosciuto come "Uccio", che ai microfoni di Sky Sport Italia ha parlato della stagione 2020 che vedrà Valentino correre nel team Petronas, ma supportato da Yamaha con un trattamento da ufficiale.