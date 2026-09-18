Test Pirelli negati: la mancanza di un'associazione dei piloti fa il gioco dei team ed è un monito per la MotoGP

Mancano ancora otto gare al termine della stagione 2026, con l’incertezza che ruota attorno alla tappa del Qatar, ma l’attenzione di gran parte dei piloti è già proiettata al prossimo campionato. Ciò non deve sorprendere, non solo perché diversi piloti cambieranno squadra dando nuova linfa alle proprie ambizioni, ma anche perché sarà l’anno di una delle più grandi rivoluzioni nella storia della MotoGP.

È ormai noto che, per ridurre le velocità in rettilineo, le moto passeranno da 1000 a 850cc e anche l’aerodinamica subirà un ridimensionamento rispetto a oggi. La novità che pesa di più per i piloti riguarda però le gomme, con il passaggio da Michelin a Pirelli.

La tipologia e il comportamento delle gomme incidono direttamente sullo stile di guida ed è per questo che tutti i piloti avrebbero voluto provarle nei test collettivi di fine anno. Tuttavia, dato che molti cambieranno squadra nel 2027, non a tutti è stato concesso il permesso di girare nelle sessioni dedicate al debutto delle Pirelli.

Pneumatici Pirelli durante i test Foto di: Motorsport.com

Manca una GPDA che difenda gli interessi dei piloti

Questo principio riguarda sia i piloti dei team ufficiali, come Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Fabio Quartararo, sia chi corre per una squadra satellite, come Enea Bastianini o Fabio Di Giannantonio. Proprio qui emerge un nodo cruciale: l'assenza di un’associazione piloti davvero compatta pesa su queste dinamiche, dato che manca una voce unica in grado di tutelare esclusivamente gli interessi della griglia.

È un tema sollevato direttamente dagli stessi piloti, dato che in MotoGP, a differenza della Formula 1 dove esiste la GPDA, manca un'associazione specifica, sebbene se ne sia parlato. È logico che il singolo pilota possa opporsi come voce fuori dal coro, ma in casi simili l’unione fa la forza e sarebbe stata l'idea per provare a far cambiare idea ai costruttori. Se non si è riusciti a trovare un fronte comune su un aspetto che avrebbe aiutato tutti, sarà difficile trovarlo anche su altri argomenti ed è un monito per la MotoGP.

“Per me sarebbe stato bello provare le gomme Pirelli, anche qui lunedì della prossima settimana. Ho provato a negoziare con KTM se fosse possibile provare la moto, ma hanno detto di no. Sarebbe stato meglio per tutti provare le Pirelli prima di Valencia. Sarebbe stato meglio se fosse stato obbligatorio per tutti, ma non è questo il piano, non è stato programmato per noi”, ha detto Enea Bastianini.

Il timore di molti piloti è che si possa arrivare a Valencia con un solo giorno di test a disposizione prima della fine dell’anno, su un tracciato atipico e freddo dove le prove rischiano di essere condizionate dal meteo. Non è una novità che situazioni simili si verifichino quando si cambia squadra, ma l'aspetto critico è che diversi piloti hanno già avuto modo di provare le Pirelli, mentre altri no.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Credo che avere un'associazione piloti potrebbe aiutare in queste circostanze, perché arriveremo a Valencia senza aver mai provato le Pirelli e avremo un giorno di test che magari poi se piove cosa facciamo? Avremo poche ore, quindi non è giusto arrivare là senza provare le gomme, quindi avrebbero dovuto rendere possibile e obbligatorio provare le gomme a tutti quanti i piloti MotoGP, o almeno a quelli del prossimo anno”, ha aggiunto Bastianini, che passerà da KTM ad Aprilia Trackhouse.

Un commento a cui gli ha fatto eco Fabio di Giannantonio, che a fine stagione lascerà Ducati proprio per andare in KTM: "È davvero difficile perché al momento, come al solito, non abbiamo un'associazione piloti o qualcosa del genere, ma al momento anche i piloti che potrebbero farne parte potrebbero essere contro gli altri piloti”.

“È una situazione complicata adesso e penso che le parti coinvolte non possano fare molto, a parte la MotoGP stessa che può decidere quanto tempo ha a disposizione un pilota prima della prima gara. Anche il regolamento che abbiamo per le moto da allenamento è rigido. Di certo la situazione non è uguale per tutti”.

Ma quale sarebbe stata la soluzione per chi cambia team?

Come ha sottolineato anche Pol Espargaró, ci sono piloti come Nicolò Bulega che avranno un bagaglio di esperienza tutt’altro che marginale sulle gomme Pirelli. Questo non solo perché si tratta del fornitore della Superbike, ma anche perché l'italiano sta partecipando attivamente allo sviluppo della 850cc per Ducati. Non gliene si può certo fare una colpa, ma è comprensibile il motivo per cui diversi rivali non siano contenti.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Qui la mancanza di una voce comune si fa sentire, ma esiste una soluzione? Chiaramente i team non vogliono che un pilota in uscita fornisca alla concorrenza indicazioni sul valore e sulle caratteristiche della moto 2027. Tuttavia, per ora non è stato nemmeno possibile girare sulle Pirelli con i prototipi attuali per una scelta condivisa anche con Michelin, se non in un primo test condotto con moto adattate e depotenziate.

L'idea di fondo era che i prototipi 2026 effettuassero i test con le coperture attuali e che le moto 2027 girassero con le Pirelli, senza sovrapposizioni. Secondo Bastianini, tuttavia, si sarebbe dovuta offrire ai piloti in uscita la possibilità di provare le nuove gomme sulle moto di quest’anno, così da garantire a tutti le medesime condizioni di partenza.

“Credo che non per forza dovremmo girare con la 850, il test sarebbe andato bene anche girando con una 1000. Almeno avere un feedback per capire cosa aspettarmi per l'anno prossimo e su cosa lavorare, sembra un piccolo vantaggio, ma secondo me è un vantaggio abbastanza grosso”, ha aggiunto il pilota della Tech3, sottolineando come sarebbe stato un vantaggio anche per i team stessi.

“Non so perché gli organizzatori non abbiano pensato al test, al fatto che tutti i piloti avrebbero avuto bisogno di provare le Pirelli e non solo un pilota factory, ma tutti i piloti, perché è un vantaggio per tutti. Non si tratta di uno svantaggio, perché posso dare dei commenti alla squadra mentre io provo le gomme per il futuro. Per me sarebbe stato un vantaggio per tutti, per il team e per i piloti”.