Test MotoGP Qatar: Miller comanda la classifica cumulativa

I test collettivi della MotoGP in Qatar sono andati in archivio con un'ultima giornata rovinata da una tempesta di sabbia, quindi ci hanno lasciato con una classifica decisamente poco indicativa. Per fare un po' di chiarezza, andiamo quindi a vedere insieme la classifica cumulativa delle cinque giornate disputate sul tracciato di Losail.

Una classifica che lascia presagire che tra due settimane potremmo assistere ad una grande sfida tra Ducati e Yamaha, visto che questi due marchi monopolizzano le prime cinque posizioni. Il miglior crono assoluto lo ha messo a referto Jack Miller, con un 1'53"183 che gli vale il record ufficioso del tracciato qatariota.

Nella sua scia, tutte nell'arco di circa un decimo e mezzo, ci sono però le M1 di Maverick Vinales, più attivo di questi test con ben 221 giri, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Vicinissima però anche l'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che occupa la quinta piazza.

L'Aprilia si è confermata fino alla fine la rivelazione, con Aleix Espargaro che si è piazzato sesto assoluto, a circa mezzo secondo dalla vetta, davanti ai campioni del mondo della Suzuki, che a molti hanno dato la sensazione di essersi un po' nascosti.

Sono ben 11 comunque i piloti che sono stati capaci di infrangere il muro dell'1'54" e in questo gruppetto ci sono anche Johann Zarco, Pol Espargaro e Valentino Rossi. Per lo spagnolo, dunque, il debutto in sella alla Honda è stato positivo. Ma anche il "Dottore", nonostante il distacco di otto decimi dalla vetta, ha realizzato il miglior crono della sua carriera a Losail.

All'appello mancano un po' invece le KTM: la migliore è solo 16esima con Miguel Oliveira, ma il crono è alto, perché parliamo di un 1'54"526. L'unica buona notizia è che a Danilo Petrucci sono bastati praticamente quattro giorni di test per allinearsi ai tempi di chi conosce la RC16 meglio di lui.

Infine, parlando dei rookie, Jorge Martin è stato il più veloce con il 14esimo tempo assoluto, ma Enea Bastianini non è stato tanto da meno rispetto allo spagnolo del Pramac Racing, visto che lo segue di soli 22 millesimi. Più indietro invece Luca Marini, 21esimo a circa mezzo secondo dagli altri due.

Nella classifica poi potete notare che le Yamaha del Test Team non hanno l'indicazione del nome del pilota, ma il motivo è semplice: alla guida di tutti e tre i prototipi si sono alternati Cal Crutchlow ed i due collaudatori giapponesi, Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane.

MotoGP - Test Qatar - Classifica cumulativa

Pos. Pilota Team Tempo Giro 1 Jack Miller Ducati 1'53"183 210 2 Maverick Vinales Yamaha 1'53"244 221 3 Fabio Quartararo Yamaha 1'53"263 190 4 Franco Morbidelli Petronas-Yamaha 1'53"323 196 5 Francesco Bagnaia Ducati 1'53"444 155 6 Aleix Espargaro Gresini-Aprilia 1'53"640 146 7 Joan Mir Suzuki 1'53"827 154 8 Alex Rins Suzuki 1'53"860 153 9 Johann Zarco Pramac-Ducati 1'53"899 215 10 Pol Espargaro Honda 1'53"899 148 11 Valentino Rossi Petronas-Yamaha 1'53"993 163 12 Stefan Bradl * anche Shakedown-Test Honda 1'54"210 128 (+60) 13 Takaaki Nakagami LCR-Honda 1'54"262 200 14 Jorge Martin * anche Shakedown-Test Pramac-Ducati 1'54"483 109 (+31) 15 Enea Bastianini * anche Shakedown-Test Esponsorama-Ducati 1'54"505 134 (+35) 16 Miguel Oliveira KTM 1'54"526 190 17 Brad Binder KTM 1'54"691 145 18 Alex Marquez LCR-Honda 1'54"692 149 19 Danilo Pretrucci Tech-3-KTM 1'54"895 199 20 Yamaha-Testfahrer 2 * anche Shakedown-Test Yamaha 1'54"998 97 (+58) 21 Luca Marini * anche Shakedown-Test Esponsorama-Ducati 1'55"022 117 (+33) 22 Yamaha-Testfahrer 1 * anche Shakedown-Test Yamaha 1'55"080 136 (+39) 23 Iker Lecuona Tech-3-TKM 1'55"195 139 24 Lorenzo Savadori * anche Shakedown-Test Gresini-Aprilia 1'55"570 134 (+38) 25 Dani Pedrosa * anche Shakedown-Test KTM 1'55"640 103 (+34) 26 Sylvain Guintoli * anche Shakedown-Test Suzuki 1'55"642 146 (+53) 27 Yamaha-Testfahrer 3 * anche Shakedown-Test Yamaha 1'55"831 33 (+11) 28 Michele Pirro * anche Shakedown-Test Ducati 1'56"732 84 (+58) 29 Takuya Tsuda * anche Shakedown-Test Suzuki 1'57"795 91 (+24)