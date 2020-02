Test MotoGP Losail, Giorno 3: solo 6 moto in pista alle 15

La terza ed ultima giornata dei test collettivi di MotoGP sul tracciato di Losail è iniziata particolarmente a rilento. Quando siamo arrivati alle 15 locali, quindi alla conclusione della seconda ora di prove, sono infatti solamente sei i piloti che hanno preso la via della pista. Evidentemente, quasi tutti preferiscono non stancarsi troppo fino a quando il sole è ancora alto sul Qatar.

Per il momento non bisogna stupirsi, dunque, se i tempi sono particolarmente alti, con nessuno ancora capace di scendere sotto al muro dell'1'55". Il più veloce è Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha Petronas è stato fin qui anche il più attivo con i suoi 18 giri. Il miglior passaggio di "El Diablo" è stato però un 1'55"116.

Alle sue spalle, sono piuttosto vicine la KTM di Pol Espargaro e la Ducati di Danilo Petrucci, staccate rispettivamente di 98 e 145 millesimi, ma avendo completato appena 5 passaggi. Più staccata l'altra KTM di Brad Binder, che paga 1"7 pur avendo già messo insieme 13 giri.

A chiudere il gruppo dei piloti scesi in pista per ora ci sono poi le due Aprilia, anche se Aleix Espargaro e Bradley Smith hanno solo completato un paio di giri di installazione, come può suggerire il loro ritardo di oltre 3"5 nei confronti del leader.

Test MotoGP Losail, Giorno 3 - I tempi alle 15 locali